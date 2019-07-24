0553 313 94 23

Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası

Adana'da evin kapısını üzerlerine kilitleyip gezmeye gittiği öne sürülen kadının 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi- Eve giden polisler, çocukları dayılarına teslim etti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
Çocuklarını evde yalnız bırakıp gezmeye gittiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da annelerinin eve kilitleyip gezmeye gittiği öne sürülen 2 çocuk, komşuların ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerince dayılarına teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'ndeki müstakil bir evin ikinci katında yaşayan A.Y'nin sabah işe gitmesinin ardından eşi E.Y'nin yanına 6 aylık oğlu M.Y'yi alıp diğer oğlu A.Y. (2) ile kızı A.Y'nin (4) üzerine kapıyı kilitleyerek gezmeye gittiği iddia edildi.

Evde yalnız bırakılan çocukların ağlama sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Bir süre sonra adrese giden polis ekipleri ile çocukların dayısı da eve geldi.

Çocuklar, kapıyı açan dayıya teslim edildi.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Eber, gazetecilere, çocukların evde çığlık atıp ağladıklarını duyduklarını belirterek, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdiğini anlattı.

Ailenin yaklaşık bir ay önce eve kiracı olarak yerleştiğini belirten Eber, "Babaları işe gidiyor. Anneleri de sürekli çocukları evde bırakıp dışarıya çıkıyor. Bazen 6 aylık bebek de diğer iki çocukla birlikte evde kalıyor. Çocuklar, pencereye çıkıp bizlere 'annemiz nerede?' diye soruyor. Bizim de yapabileceğimiz pek bir şey yok." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:45
  1. Adana
  2. anne
  3. çocuk
  4. Ev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mamak’ta ücretsiz tercih danışmanlığı
    1. Mamak’ta ücretsiz tercih danışmanlığı
    2. Çankaya Müzik Atölyesi geleceğin..
    3. THY’nin üçüncü rüya uçağı İstanbul’da
    4. Tarihi Şorbulak çeşmesi yenileniyor
    5. "Deniz kızı" ilklerin peşinde
    6. Engelli sporcular 8 yılda 136 altın..
    7. Ali Koç Juventus’un dünya yıldızını..
    8. Türk matematik milli takımından gurur..
    9. Kasımpaşa’nın örnek transfer politikası
    10. Çelebi’den ‘Gazeteciler ve Basın..
    11. 64'ünden sonra otomobil sürmenin..
    12. Kahvaltıda buluştular
    13. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali’nde..
    14. Kanser hastası oğlunu bal ile tedavi..
    15. Kepez’e portakallı cadde
    16. Bu tuzağa düşmeyin
    17. Muradiye ilçesinde tarihi eser ve..
    18. Yabancı ekonomistler de TCMB'den faiz..
    19. Çıkan yangında işyeri kullanılamaz..
    20. Hollanda kampı başladı! Konyaspor..
    21. TCMB'den repo ihalesi
    22. Mülteciler arasında Yunanistan’a..
    23. HDP ve DBP yöneticilerine PKK/KCK..
    24. Emniyet terfi isim listesi 2019
    25. Yörüklerden Turgay Erdem’e ‘hayırlı..
    26. Piyasaların gözü ECB toplantısında
    27. Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen..
    28. Şanlıurfa’da hacı adayları dualarla..
    29. VEDAŞ’ın çalışmalarına jandarmadan ödül
    30. Resmen başladı! Benzin ve motorinde..
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!