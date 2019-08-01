Çocuklarını almaya giden aile kaza yaptı: 2 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, çocuklarını almaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tokat'tan Erbaa ilçesindeki iki çocuğunu almayan giden Zafer Hızarcı'nın kullandığı 60 DH 991 plakalı otomobil,Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde yola dökülen hayvan gübresi nedeniyle yoldan çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ebru Hızarcı yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kara yoluna dökülen hayvan gübresi Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi.

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