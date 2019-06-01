Çocukların yüzünü güldüren proje

Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği üyeleri ihtiyaç sahibi çocukların bir giyim mağazasından istedikleri kıyafetleri almalarını sağlayarak bayram öncesi hem ailelerin hem de çocukların yüzlerini güldürdü. Alışverişe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu’da sosyal medya üzerinden bir araya gelerek önce Turgutlu Kadınlar Kulübü adıyla faaliyetlerini sürdüren daha sonra dernekleşerek Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneğiadını alan Turgutlulu kadınlar ile birlikte Ramazan Bayramında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, CHP’li belediye meclis üyesi Burhan Irk, Turgutlu Kadınlar Kulübü Yardımlaşma Derneği üyelerinin katıldığı etkinlikte çocuklar Turgutlu’da bir giyim mağazasında diledikleri şekilde bayramlıklarını aldı.

Duygusal anlar yaşadığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açıklamada, "Bu güzel Ramazan ayının son günlerini tüm güzellikleriyle yaşıyoruz. Bu günde Turgutlu Kadınlar Kulübü çok güzel bir projeye imza attı. Bizde belediye olarak buradayız yanlarındayız. 42 tane genç kardeşimize bayramda yüzleri gülsün diye bayramlıklarını aldık. Ben dernek başkanımıza yardımcılarına yöneticilerine bu bereketle geçen günlerde katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tüm yurttaşlarımızın Ramazan bayramını kutluyorum. Bu bayramın ülkemize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Kardeşçe kalmak dileğiyle hayırlı ramazanlar.” dedi.