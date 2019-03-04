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Çocukların yüzünü güldüren Bir Çocuk Bir Umut Derneği 9 yaşında

Gönüllülerle birlikte köy okullarını güzelleştirip, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bir Çocuk Bir Umut Derneği, kuruluşunun 9.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:48
Çocukların yüzünü güldüren Bir Çocuk Bir Umut Derneği 9 yaşında

Gönüllülerle birlikte köy okullarını güzelleştirip, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bir Çocuk Bir Umut Derneği, kuruluşunun 9. yıl dönümünde gönüllü hikayelerini katılımcılar ile paylaşacak.


2010 yılında Marmara Üniversitesinde bir öğrenci kulübü olarak faaliyetlerine başlayan, 2017 yılında dernekleşen “Bir Çocuk Bir Umut” 9. yılını gönüllüleri ile birlikte kutluyor. Kurulduğu yıldan bu yana gönüllüleri ile birlikte 62 ildeki 145 köy okulunda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik atölyeler, etkinlikler yapan dernek, ayrıca her proje yaptığı okulun kütüphanesini kitaplarla, ana sınıfını oyuncaklarla zenginleştiriyor. Proje yaptığı okullardaki çocuklar ile mektup kardeşi olan gönüllülere her ay Anadolu’nun farklı bölgelerinden binlerce mektup geliyor. Dernek ayrıca iki yılda bir proje yaptığı okullarda belirlenen öğrencilerle çocuk şenliği adı altında İstanbul’da bir kamp programı gerçekleştiriyor. Bir Çocuk Bir Umut Derneği, 5 Mart Salı günü saat 14.00’te Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlikle 9 yıllık gönüllü hikayelerini katılımcılar ile paylaşacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:48
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