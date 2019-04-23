Çocukların yüzlerini boyayıp, indirim yaptılar

Erzurum’daki bir alışveriş merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle aileleri ile birlikte mağazaya gelen çocukların yüzlerini boyadı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki alışveriş merkezinin İnsan Kaynakları Müdürü Betül Aybat, 23 Nisan nedeniyle yüz boyama kalemi ile sabahın erken saatlerinden itibaren mağazaya gelen çocukların yüzlerine istedikleri şekilleri çizip onların mutlu olmasını sağladı. Bir günde 315 çocuğun yüzüne örümcek adam, kedi, milyonlar, kalp, prenses Elsa ve kelebek gibi resimler çizen Betül Aybat, çocukların ilgi odağı oldu.

Alışveriş merkezine gelen çocuklara bir sürprizde alışveriş merkezinin Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Emiroğlu’dan geldi. Emiroğlu, Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayram nedeniyle alışveriş merkezindeki birçok üründe indirim yaptırırken çocuklara da yüzlerindeki resimlerle birlikte birer fotoğraflarını çektirip hediye etti. Emiroğlu, "Pazar İstanbul ailesi olarak çocuklara çok değer veriyoruz. Çalışma enerjimizi de hep onlardan alıyoruz. Buradaki amacımız çocuklara unutamayacakları güzel bir gün yaşatmaktı" diye konuştu.