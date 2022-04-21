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Etkinlikler Çocukların yeni buluşma adresi: Başakşehir kent meydanı
Etkinlikler

Çocukların yeni buluşma adresi: Başakşehir kent meydanı

Başakşehir Belediyesi, ramazan etkinleri kapsamında Başakşehir Kent Meydanı’nda çocuklara özel etkinlik alanı oluşturdu. Başakşehirli çocuklar, birbirinden güzel oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:04:00 -
Çocukların yeni buluşma adresi: Başakşehir kent meydanı

Başakşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı ramazanda çocuk etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde devam eden çocuk etkinliklerinin yeni adresi Başakşehir Kent Meydanı oldu. Kitap fuarının sona ermesinin ardından başlayan çocuk etkinlikleri ramazanın son gününe kadar devam edecek.

Çocuklar gönüllerince eğlendi

Çocuklar, ilçenin birçok mahallesinden Başakşehir Kent Meydanı’na akın etti. Kitap fuarının yerine kurulan buz adam kaydırak, transformers, kindergarden, haylaz karakaçan ve hayvanat bahçesi alanlarında doyasıya eğlendi.

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