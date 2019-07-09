0553 313 94 23

Çocukların yaz tatilinde adresi SGM’ler oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) yaz dönemi kursları devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 15:19
Çocukların yaz tatilinde adresi SGM’ler oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) yaz dönemi kursları devam ediyor. Öğrenciler; hem öğreniyor hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor olmanın ayrıcalığını yaşıyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Sosyal Gelişim Merkezleri’nde yaz dönemi kursları devam ediyor. Bu kapsamda hem derslere hem de kayıt almaya devam eden Adapazarı SGM’nin öğrenci sayısı üç hafta içinde toplam 7 bin öğrenciye yükseldi. Yoğun ilgi gören Kur’an Kerim derslerinde ise toplam öğrenci sayısı 2 bin 100’e ulaştı. Gerçekleşen yaz dönemi etkinliklerinde Gezi Atölyesi öğrencileri ‘Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar’ sloganıyla şehrin farklı noktalarını görme imkânı buldu. Gezi atölyesi öğrencileri daha sonra Serdivan Gölpark, Maltepe Park ve Adakule’yi gezerek şehrin doğasını gözlemledi.


Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı, Kur-an’ı Kerim ve Değerler Eğitimi, İngilizce, Akıl Oyunları, Drama, Satranç, Ney, Tasarım-Seramik, Resim, Karikatür, Keman, Gitar, Ukulele, Gezi Atölyesi, Karagöz Atölyesi, Ebru Atölyesi, Hafıza Teknikleri Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Maket Yapımı Atölyesi, Becerikli Eller Atölyesi, Mutfak Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Çizgi Film-Çizgi Roman Atölyesi, Davranış ve Nezaket Atölyesi gibi 25 farklı branşta zengin ders içerikleriyle çocuklara eğitim sunmaya devam eden Adapazarı SGM’de yaz dönemi kursları 2 Ağustos Cuma günü sona erecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yaz dönemi kurslarına gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın yaz tatilinde kurslarımızı tercih ederek ilgili oldukları branşlara yoğun ilgi göstermesi bizim motivasyonumuzu her zaman daha fazla arttırıyor” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:19
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Develi’deki tarla yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
    1. Develi’deki tarla yangınını itfaiye..
    2. Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas..
    3. 'Sigara içmeyin' uyarısı yapmıştı!..
    4. Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor
    5. BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu..
    6. Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
    7. Hava kirliliği ölümcül akciğer..
    8. Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı..
    9. Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü..
    10. Hacı adayları, Sakarya’dan kutsal..
    11. İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti
    12. Suriyeli genç tabancayla vurularak..
    13. Çocukların yaz tatilinde adresi..
    14. Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen..
    15. Turizm elçileri gökyüzüne bırakılan..
    16. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    17. Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı
    18. Tehlikelere davetiye çıkaran yabani..
    19. Başkan Akın misafirlerini ağırladı
    20. ’Yerinde Tarih Atölyesi’ öğrencileri..
    21. Kayıp öğretmen ölü bulundu
    22. Tünel inşaatındaki kazada bir işçi öldü
    23. Çalıştığı binadan aşağı düşen inşaat..
    24. Husilerden "Yemen'de 4 yılda 268..
    25. Keloğlan iki farklı tiyatro ile..
    26. Akaryakıt istasyonu girişi belediye..
    27. Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci..
    28. Bursa’da hamile köpeği "havlıyor" diye..
    29. ’Erbil Türkoloji Yaz Okulu Programı’..
    30. Merkez Bankası kendi dijital parasını..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!