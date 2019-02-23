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Çocukların uzay yolculuğu

Denizli’de, Forum Çamlık Alışveriş Merkezi ve Doğa Koleji iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, gezegen ve gök cisimlerinin görüntüsünün özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryum alanında uzayda keyifli bir yolculuğa çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
Çocukların uzay yolculuğu

Denizli’de, Forum Çamlık Alışveriş Merkezi ve Doğa Koleji iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, gezegen ve gök cisimlerinin görüntüsünün özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryum alanında uzayda keyifli bir yolculuğa çıktı. Etkinlik miniklerden tam not aldı.


Denizli’nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık 23-24 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri Doğa Koleji işbirliğiyle özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında alışveriş merkezine kurulan planetaryum minik misafirlerden yoğun ilgi gördü. Kentin buluşma noktası Forum Çamlık, minik misafirlerini Doğa Koleji işbirliğiyle gerçekleştirdiği planetaryum etkinliğinde ağırladı. Forum Çamlık’a kurulan şişme planetaryumda gök cisimlerini inceleme fırsatı bulan ve evrenin büyüleyici görsel şölenine tanık olan çocuklar, yaşıtlarıyla beraber hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyimin parçası oldu. Güneşin, yıldızların ve diğer gezegenlerin yapay görüntüsünün özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı şişme alanda buluşan minikler unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. Planetaryuma çıkan çocuklar gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ve kendileri için gayet güzel eğitici, öğretici olduğunu söyledi.



Etkinlik yarın da devam edecek


Etkinlik sorumlularından Emrah Sezgin, uzay ile ilgili hazırlanan videoda çocukların Dünya’nın nasıl oluştuğunu, milyonlarca yıl önce yaşamış olan dinozorların neslinin nasıl tükendiğini, diğer canlıların hayatlarına nasıl devam ettiğini gördüklerini söyledi. Sezgin Güneş sistemindeki yıldızları da öğrencilerin yakından gördüklerini söyledi.


Keyifli ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen etkinliğin yarın da gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:01
  1. doğa

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