Çocukların tiyatro keyfi

Van’da 4-12 yaş arası çocuklar, Aslan ve Rafadan Tayfa müzikaliyle keyifli zaman geçirdi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geleceğimizin teminatı olan çocukları kültürel etkinliklerle buluşturuyor. Van Devlet Tiyatrosunun salonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Van İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı tiyatro gösterisinde sergilenen oyunlar, çocuklar tarafından keyifle izlendi.

Çocukların ve gençlerin kültürel ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, tiyatro gösterisinin de bu etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Aslan ve Rafadan Tayfa müzikaliyle çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.