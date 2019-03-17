0553 313 94 23

Çocukların tezahüratı İmamoğlu’nu ağlattı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’da cami saldırısında hayatını kaybedenler için Eyüpsultan Camii’de Yasin-i Şerif okudu.

17 Mart 2019 Pazar 21:50
Çocukların tezahüratı İmamoğlu’nu ağlattı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’da cami saldırısında hayatını kaybedenler için Eyüpsultan Camii’de Yasin-i Şerif okudu. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, çocukların tezahüratı karşısında gözyaşlarını tutamadı.


31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir, Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer’de seçim turunu sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, gezisini Eyüpsultan’da tamamladı. Akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesine geçerek halkla buluşan İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan Camii’ne gelerek akşam namazını kıldı.



İmamoğlu saldırıda hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okudu


Akşam Namazının ardından Yeni Zelanda’daki Cuma namazında yaşanan saldırıda hayatını kaybedenler için Mevlidi Şerif okundu. Eyüpsultan Camii imamlarının yanı sıra Ekrem İmamoğlu da Yasin-i Şerif’in bir bölümünü okudu. Namazın ardından saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.



“Umut ederiz dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın”


Cami çıkışında kısa bir değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Terörün dili dini ırkı olmaz, dolayısıyla burada güzel insanlarla dua ettik. Kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimiz için ve aynı zamanda insanlık için dua ettik. Umut ederiz dünyanın hiçbir yerinde bu tür katliamlar olmasın, savaş olmasın barış olsun. İnsanlar vatanından, yurdundan edilmesin, bu aslında bütün dünyaya mesajdır, dünyada İslamafobi diye dinimizi farklı yerlere çeken bir takım siyasi liderler var. Dünyanın bazı ülkelerini yöneten insanlar bunu siyaseten kullanarak kendi insanlarına sözüm ona şirin görünmek isteyenler var. Onlarında dillerine dikkat etmelerini ve de bir nefreti herhangi bir insanın kalbine sokmamalarını diliyorum. En zor günlerde kol kola olabiliriz. Ama illa zor günleri beklemek zorunda değiliz. İyi günlerde de kol kola olabilmeyi, aklı bilimi ve geleceği konuşabilmeliyiz. Zira insanlar milli duygular ve maneviyatları üzerinde konuşup birbirlerini kırmamalılar” dedi.



Çocukların tezahüratı İmamoğlu’nu ağlattı


Akşam namazının ardından okunan Mevlidi Şerif sonrası camiden çıkan İmamoğlu, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. İmamoğlu’nu karşısında gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle yürümekte güçlük çeken İmamoğlu, Eyüpsultan Camii çıkışına geldiği sırada küçük çocukların tezahürat sürpriziyle karşılandı. Çocukların ‘Ekrem İmamoğlu’ diye tezahürat etmesi üzerine İmamoğlu, yönünü değiştirerek çocukların yanına gitti. Çocukların sevgisi karşısında duygularına hakim olamayan İmamoğlu gözyaşlarını tutamazken, bir vatandaşın seslenmesine ise, ‘Dur abla yaktılar beni zaten’ diye karşılık verdi.



Vatandaştan İmamoğlu’na, ‘Seni torunum gibi seviyorum’


Eyüpsultan Camii çıkışında İmamoğlu vatandaşların desteğiyle karşılandı. İmamoğlu’na ulaşmak isteyen vatandaşlar seslenerek başkan adayına ulaşmaya çalıştı. Bu sırada yaşlı bir kadının İmamoğlu’na doğru dönerek, ‘Paşam benim inşallah kazanırsın, seni torunlarım gibi seviyorum inşallah kazanırsın’ diye destek vermesi dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:50
  1. fotoğraf
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıktı!
    1. ABD'de petrol rafinerisinde yangın..
    2. Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    3. Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun..
    4. Bursaspor’dan hakem tepkisi
    5. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    6. MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın..
    7. MFÖ konseri iptal etti!
    8. Yeni Zelandalı kadın camiye gitti:..
    9. Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti
    10. Maçın ardından
    11. Terim: “Geri dönüşlere..
    12. Kurtulmuş’tan spora ve sporculara tam..
    13. Karayazı’da eğitime kar tatili
    14. Bin 400 öğrenci, bedenleriyle..
    15. Rusya ve ABD elçileri Roma’da..
    16. Ekrem İmamoğlu şehitler için Yasin okudu
    17. Sinop’ta sahte para operasyonu
    18. Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki..
    19. Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
    20. Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya..
    21. Amsterdam’da Yeni Zelanda’daki terör..
    22. Recai Kutan'dan sert tepki: İnsanlık..
    23. Basketbol: Toplu sonuç
    24. Bayern Münih’ten Mainz’a yarım düzine..
    25. Bursaspor’da hakem isyanı
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    27. Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın..
    28. TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2..
    29. Ereğli’de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı
    30. Jandarmadan "Çanakkale Zaferi" videosu
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu