Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Tekirdağ’da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.

Tekirdağ’da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.

Olay Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda 2 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak hiçbir tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre bu şekilde yolculuk yapmaya çalıştı.

Etraftaki sürücülerin de korna ve sözlü uyarılarına aldırış etmeyen patenli çocuklar çok sayıda büyük aracında geçtiği yolun ortasında bir süre ilerledikten sonramotosikleti bırakıp gözlerden kayboldular.

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