- "Çocukların tebessümü en önemli motivasyonum"

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğunun kendisi için en önemli olduğunu belirtti.

Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özen, dünyada nadir görülmesine karşın Türkiye'de sık karşılaşılan hastalıklar üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Ödülü, bu hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda aldığını ifade eden Özen, "Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı (FMF) ile ilgili çalışmalarım ödüle layık görülmem için bir nedendi. Ülkemizde oldukça sık görülen bu hastalıkta erken teşhis önemli. Bunun yanında bir de vücudumuzdaki damarların kendilerine reaksiyonu ile seyreden vaskülit (damar iltihabı) hastalığına ilişkin çalışmalarımla ödüle layık görüldüm." diye konuştu.

Özen, İtalya'da düzenlenen ödül töreninde teşekkür konuşması yaparken duygularına hakim olmakta zorlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ödüle layık görülmek, yaptıklarınızın takdir edilmesi çok güzel bir duygu. Konuşmamın sonunda, yetişmemde ve bilimsel kimliğiminin gelişmesinde ana rolü oynayan Hacettepe Üniversitesine, Türk kadınları olarak erkeklerle eşit koşullarda çalışma yapmamıza imkan sağlayan Atatürk'e teşekkür ettim. Yaptığım çalışmalarla gençlere örnek olmak istiyorum."

- "Kadınlar, akademilerde ve bilimsel çalışmalarda yer almalı"

Prof. Dr. Özen, Türkiye'de bilim ve toplumun hızla gelişmesi için kadınların akademilerde ve bilimsel çalışmalarda yer almaları gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların, bilim ve akademide yer almalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten nüfusumuzun yüzde 50'si kadın olduğuna göre, bizlerin bilim üretimine katılmamız, hem ülkede hem de dünyada bilimin gelişmesine daha fazla katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de, akademi ve bilimsel çalışmalarda yer alan kadınların oranının birçok Avrupa ülkesinden iyi düzeyde olduğuna dikkati çeken Özen, "Elimizden geldiği kadar genç kadın akademisyenleri desteklememiz, çocuk sahibi olduklarında onlara çocuk bakımı konusunda yardım edecek kurumların oluşturulmasını sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocukların tebessümü en önemli motivasyonum"

Özen, başarıya ulaşmada bir alanda uzmanlaşmanın ve kapsamlı araştırmalar yapmanın önemini vurgulayarak, gençlere bir konuya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

Motivasyonunu çocuklardan aldığını söyleyen Özen, "Benim motivasyonum hastaların iyileştiğini görmek. Çocuk doktoru olduğum için onların yüzündeki gülümsemeler, yazdıkları şiirler, yaptıkları resimler bana en önemli motivasyon oluyor." dedi.

Özen, gelecekte çocuk romatizmal hastalıkları konusunda araştırmalarına devam etmeyi amaçladığını, gençlere mentor olarak bu çalışmalarını ilgili bölümlerle iş birliği halinde sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.