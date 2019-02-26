0553 313 94 23

Çocukların Pepee coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

26 Şubat 2019 Salı 11:21
Çocukların Pepee coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü, çocuklar için renkli bir faaliyete daha ev sahipliği yaptı. Merinos AKKM’de düzenlenen ‘Pepee ile hoş geldin ilkbahar çocuk şenliğine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı programda Pepee konserine öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti.Gönüllerince bir gün geçirme imkanı bulan çocuklar, konser sonunda ise fuaye alanında Müzeler Şube Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Yeşilay tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:21
  1. konser
  2. kültür
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’ olmaya aday
    1. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
    2. Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama
    3. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
    4. Kepez’e 2 yeni eser
    5. İspir’de kurtuluş coşkusu
    6. İlçe tamamen yenilenecek! Tiryaki,..
    7. Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret..
    8. AOSB Futbol Turnuvası’nda heyecan..
    9. Tatvan’da silah ve mühimmat ele..
    10. Bakan Soylu: "İstanbul’a tarihinin bir..
    11. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    12. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun..
    13. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    14. Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası..
    15. Van’da “Aylık Mutat İlçe Müftüleri..
    16. "THY'nin doğrudan uçuşları Moğolistan..
    17. Araban Ziraat Odası Yeni Başkanı..
    18. Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı,..
    19. Kars’ta mahalle bekçilerine..
    20. Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti