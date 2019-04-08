Çocukların park sefası Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde Oltular baharı yaşıyor.

Doğu Anadolu bölgesinde soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde Oltular baharı yaşıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Oltulularparkları doldurdu. Çocuklar sıcak havanın keyfini 25 Mart parkında oynayarak çıkardılar.

Oltu’da soğuk kış günlerinde ev de kapalı kalan çocuklar, güzel havayı görünce parklara akın ettiler

Tahterevalli, kaydıraklarda doyasıya eğlenen çocuklar, adeta baharın gelişini müjdelerken sıcak ve bol güneşli havanında tadını çıkardılar. Çocukların aileleri ise çocukların mutlu olmasından onlarda memnun kaldılar.

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