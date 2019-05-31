Çocukların oynadığı oyunda PKK propagandası!

Dünya çapında büyük ilgi gören video oyunu Call of Duty'nin yeni fragmanı yayınlandı! Oyundan ilk yayınlanan görüntülerde PKK/YPG'yi öven sahneler olması tepki topladı

'Call of Duty' isimli video oyununun yeni versiyonunda terör örgütü PKK/YPG'lilerden ilham alınarak hazırlanan karakterlere yer verildi.

ABD destekli oyun geliştirici Infinity Ward tarafından hazırlanan 'Call of Duty' adlı video oyunununda terör örgütü PKK/YPG'den ilham alınan karakterler dikkat çekti.

Oyunun fragmanı bugün yayınlanırken, senaryoya göre oyunun Orta Doğu'da bulunduğu varsayılan bir kurgu ülke olan 'Urzikstan'da geçeceği öğrenildi.

Oyunun yapımcısı Taylor Kurasaki, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada oyunda Suriye'de faaliyet yürüten ABD destekli PKK/YPG'den ilham alındığını söyledi.

'İsimsiz kahraman' dediler

Kurasaki, "Savaşın bu görünmeyen yüzü gerçek ve bunu yok saymak berbat bir ihmalde bulunmak gibi hissettirirdi. Bunları yok saymak, bu savaşların isimsiz kahramanlarına karşı adaletsizlik olurdu" ifadelerini kullandı.