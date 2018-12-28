Çocukların imdadına "acil" yetişti

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta zorda kalan 7 çocuğun imdadına Şehir Hastanesi güvenlik personeli ve acil servis çalışanları yetişti.

Sorgun ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesine doğum için gelen Suriyeli uyruklu Helat Ebu Tıhne, bırakacak kimsesi olmadığı için biri ikiz 1 ila 3 yaşlarındaki çocukları Muhammed Ali, Muhammed Selim, Muhammed Kasım ve Muhammed Sani'yi de beraberinde getirdi.

Helat Ebu Tıhne, doğum servisine yatırılınca açıkta kalan çocuklara acil servis çalışanları sahip çıktı.

Sağlık görevlilerinden kimi hemşire odasına yerleştirilen çocuklara mama yedirip karnını doyurdu, kimi çocukları uyuttu, kimi de çocuklarla oynayarak onları eğlendirdi.

Öte yandan, Sivas'tan Ankara'ya giderken Sorgun yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında yaralanan anne ve baba Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 4 ila 13 yaşlarındaki 3 çocukları ise Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Üç çocuk da güvenlik görevlilerince acil serviste misafir etti.

Çocukların karınlarını doyuran ve ihtiyaçlarını gideren hastane güvenlik personeli, yakınları gelinceye ya da bir kuruma teslim edilinceye kadar küçük misafirleriyle ilgilenecek.

Yozgat Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmet Müdürü Mehmet Gözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum için hastaneye gelen Suriye uyruklu kadının eşinin mahkum olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Kimseleri olmadığından dolayı 4 çocuk ortada kalınca hastane personelimiz seferber olup özveri ile çocuklarla ilgilendi, ihtiyaçlarını giderdi." dedi.

Gözen, trafik kazası geçiren 3 çocuğun da hastaneye getirildiğini anlatarak, "Anne ve babaları da başka hastanede olmalarından dolayı bu çocuklarımızın da gidecek yeri yoktu. Onların da ihtiyaçları giderildi. İlgili devlet kurumlarına da bildirdik. Gerekli çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla yakından ilgilenen acil tıp teknisyeni Hüseyin Coşkun, "Geldiklerinde karınları açtı. Çocukların karınlarını doyurduk, oyun oynuyoruz. Özellikle Suriye çocuklar, 'baba' diyerek beni hiç bırakmıyorlar, babalarını özlemişler." dedi.

Hastane personeli İfakat Sungur da "Çocukların üzerini giydirdik, karınlarını doyurduk, uykuları gelince uyuttuk." diye konuştu.

Yaralı olarak hastaneye getirilen 3 kardeşten 10 yaşındaki Haydar Ş. de "Kaza yapmıştık, dedem buraya gelmişti, annem ve babam da başka hastanede yatıyordu. Dedem Ankara'ya gitmiş. Burada hiç kimsemiz yok. Burada güvenlik görevlisi ağabeyler bize sahip çıktı, yemek getirdiler, meyve suyu verdiler." dedi.