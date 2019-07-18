Çocukların hayalleri gerçek oldu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören minikleri sevindiren bir etkinliğe imza attı. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyerek küçük birer itfaiyeci olan çocuklar hem yangın ve afetlere karşı bilinçlendi hem de doyasıya eğlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, üstlendiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları mutlu eden bir eğitim programı gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı çatısı altında tedavileri süren çocuklar hayallerinde canlandırdıkları gibi kahraman birer itfaiyeci oldular. Özel kıyafetlerini giyip araç gereçlerini kuşanarak bir “sanal yangına” da müdahale eden çocuklar, daha sonra itfaiye aracına binerek sirenlerini çalmanın keyfini yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara İtfaiye Eğitim Şube Müdürü İsmail Özgültekin ve görevli personel tarafından yangın, deprem ve diğer doğal afetler konusunda da eğitici bilgiler verildi.

Çocuklar çok mutlu oldu

Okullarda yaptıkları eğitim çalışmasını, hastanede tedavi gören çocuklar için de gerçekleştirmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "İzmir İtfaiyesi olarak çocuklara hitap eden eğitim faaliyetlerine özel bir önem veriyoruz. Aldığımız tepkilerden olumlu bir iş yaptığımızı da görüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular. Bu tür faaliyetleri artırmaya çalışacağız" diye konuştu.