0553 313 94 23

Çocukların hayalleri gerçek oldu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören minikleri sevindiren bir etkinliğe imza attı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:43
Çocukların hayalleri gerçek oldu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören minikleri sevindiren bir etkinliğe imza attı. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyerek küçük birer itfaiyeci olan çocuklar hem yangın ve afetlere karşı bilinçlendi hem de doyasıya eğlendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, üstlendiği sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları mutlu eden bir eğitim programı gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı çatısı altında tedavileri süren çocuklar hayallerinde canlandırdıkları gibi kahraman birer itfaiyeci oldular. Özel kıyafetlerini giyip araç gereçlerini kuşanarak bir “sanal yangına” da müdahale eden çocuklar, daha sonra itfaiye aracına binerek sirenlerini çalmanın keyfini yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara İtfaiye Eğitim Şube Müdürü İsmail Özgültekin ve görevli personel tarafından yangın, deprem ve diğer doğal afetler konusunda da eğitici bilgiler verildi.



Çocuklar çok mutlu oldu


Okullarda yaptıkları eğitim çalışmasını, hastanede tedavi gören çocuklar için de gerçekleştirmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "İzmir İtfaiyesi olarak çocuklara hitap eden eğitim faaliyetlerine özel bir önem veriyoruz. Aldığımız tepkilerden olumlu bir iş yaptığımızı da görüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular. Bu tür faaliyetleri artırmaya çalışacağız" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:43
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde kesinlikle hakkaniyet olacak”
    1. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    2. Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an..
    3. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    4. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı,..
    5. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
    6. AVM'lerdeki markalar ortak alan..
    7. Lise öğrencisinin trafik kazasında..
    8. Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki..
    9. Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç..
    10. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    11. Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın..
    12. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti..
    13. Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    14. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    15. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    16. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    17. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    18. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    19. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    20. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!