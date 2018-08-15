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Çocukların bulduğu su, köylüleri sevince boğdu

Kars Digor'da hayvan otlatan çocuklar tarafından bulunan su, köylüleri sevince boğdu. Yıllarca kilometrelerce uzaklıktan eşek sırtında su taşıyan köylüler, küreklerle kanal açarak suyu bir arada toplamaya çalışırken köylülerden biri de sevincini suyu başına dökerek gösterdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:19
Çocukların bulduğu su, köylüleri sevince boğdu

Kars'ın Digor ilçesi yaylalar mevkiinde karayolunun altından çıkan, hayvan otlatan çocuklar tarafından bulunan su, köylüleri sevince boğdu.

Uzun yıllar, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan eşek sırtında su taşıyan köylüler, küreklerle kanal açarak suyu bir arada toplamaya çalıştı. Köylülerden birinin önce kana kana su içip, ardından da başından aşağı dökerek sevinç yaşaması, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla köylülere izletildi. Digor’un 11 yaylasının bulunduğu bölgede hayvan otlatan Ömer Adikti ve Muhammed İsmail Adikti isimli çocuklar, karayolunun altından gelen suyu fark edince, soluğu Düzgeçit köyü yaylasında aldı. Uzun yıllar, 20 kilometre mesafeden eşek sırtında yaylalarına su taşıyan köylüler, suyun bulunduğunu duyunca kürekleri alıp koşarak bölgeye gitti. Suyun berrak ve içilebilir olduğunu gören köylüler, küreklerle kanal açıp, suyu açtıkları çukurlarda biriktirmeye başladı.

SUYU BAŞINA DÖKTÜ

Durumu İl Özel İdaresi'ne bildiren köylülerin, ekiplerin gelip bölgede etüt çalışması yapacaklarını söylemesi üzerine sevinçleri bir kat daha arttı. Bu sırada bölgeye gelen Düzgeçit köyünden Mehmet Adikti, suyun çıktığı kaynağa giderek önce kana kana su içti, ardından da buz gibi suyu başına dökerek sevincini paylaştı. Adiktinin bu hareketi, sosyal medya hesapları üzerinden canlı canlı köylülere izlettirildi.

Düzgeçit Köyü Muhtarı İrfan Adikti ve Bayırbağ Köyü Muhtarı Kazım Budak da alana gelerek sudan bölgedeki yaylaların da yararlanması için İl Özel İdaresi yetkililerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:19
  1. Kars
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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