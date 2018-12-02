Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki ülkenin köklü hastanelerinden Dr. Ricardo Gutierrez Çocuk Hastanesi'ne sağladığı ekipman desteği törenine katıldı.

Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Arjantin'e gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Ayak bastığımız andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm Arjantin makamlarına teşekkür ediyorum. Coğrafi uzaklığımıza rağmen ülkelerimiz arasındaki sıcak dostluk memnuniyet vericidir. Özellikle son 10 yıldır Arjantin-Türkiye arasında yakın bir diyalog var. Bundan sonra da siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin güçlenerek artmasını diliyorum. "

Dr. Ricardo Gutierrez Hastanesi'nin önemine değinen Emine Erdoğan, "Çocuk sağlığı bizim de öncelikli konularımızın başında gelmektedir. Geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımıza en büyük yatırımı yapmalıyız. Bu bağlamda ülkemizin gönül kapısı olan TİKA tarafından verilen ekipman desteği, Arjantin'in geleceğine armağandır. Çocukların bedeni ve ruhi gelişimi her şeyin üstündedir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, ziyaretin hatırası olarak Arjantin İslam Merkezi'ne de bir kreş yaptırılacağını kaydederek, "TİKA bu çalışmanın temellerini de atmış bulunuyor. İnanıyorum ki burada eğitim görecek çocuklarımız insanlığın geleceğine katkı sağlayacaklar, şimdiden hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Türkiye-Arjantin arasındaki ortak değerlere işaret eden Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye’de Arjantin adını taşıyan okullar, caddeler bulunuyor. Arjantinli futbolcular yakından takip ediliyor. Aynı şekilde Türk dizilerinin de Arjantin'de yoğun bir ilgiyle izlendiğini biliyorum. Tüm bunlar kültürel iş birliklerimizin de güçlenmesine vesile olacaktır inşallah. Bu dilek ve temennilerle ekipman desteğinin hayırlı olmasını diliyorum. Dünya barışına hizmet edecek, sağlıklı ve mutlu çocuklar için şifaya vesile olmasını umut ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

- Yardımlar ülkenin geleceğine hediye

Arjantin-Türk Dostluk Grubu Başkanı Beatriz Avila adına törene katılan Marcelo Wechsler da Arjantin'in bir göç ülkesi olduğunu ve burada ortak değerlerin paylaşıldığını dile getirdi.

Wechsler, çocuk hastanesine yapılan desteğin önemine dikkati çekerek, yardımın ülkenin geleceğine hediye olduğunu aktardı.

Törene, Sağlık Bakanı Adolfo Rubinstein'ı temsilen katılan ve daha önce Dr. Ricardo Gutierrez Çocuk Hastanesi'nde görev yapmış Mirta Susana Rodriguez de hastanenin çalışmalarının tıbbi alanda olmadığını, akademik alanda da çeşitli başarılara imza attığını söyledi.

Ülkede binlerce çocuğun hastaneden faydalandığına değinen Rodriguez, "Bu hastane sadece çocukları tedavi etmekle kalmıyor, aynı zamanda insani yardım kapsamında çocukların aileleriyle bakımı ve korunmasını da sağlıyor." dedi.

TİKA, Göz Hastalıkları Polikliniği, Yoğun Bakım Ünitesi ve Tıbbi Görüntüleme Merkezi'nde kullanılmak üzere Dr. Ricardo Gutierrez Çocuk Hastanesi'ne olfalmik ultrason cihazı, solunum cihazı, dijital görüntüleme cihazı, hemodiyaliz hasta sandalyesi ve iki adet tekerlekli sedye desteğinde bulundu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin resmi konutunda yapılan teslim törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TİKA yetkilileri, Arjantin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Mirta Susana Gutierrez, milletvekili Marcelo Wechsler ile birçok diplomatik temsilci ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de 1875'te kurulan ve 1958'den beri eğitim ve araştırma hastanesi olarak da hizmet veren Dr. Ricardo Gutierrez Çocuk Hastanesi ülkenin köklü hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.