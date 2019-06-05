Çocukların attığı maytap yangına neden oldu Batman’ın Kozluk ilçesinde çocukların attığı maytap, buğday tarlasının yanmasına neden oldu.

Batman’ın Kozluk ilçesinde çocukların attığı maytap, buğday tarlasının yanmasına neden oldu.

Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyü Oğurlu mezrasında çocukların attığı maytap yangına neden oldu. Otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarında etkisiyle buğday tarlasına sıçradı. Köylülerin ilk müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, itfaiyenin de olay yerine çağrılmasıyla söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.