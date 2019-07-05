Çocukların attığı maytap orman yangınına neden oldu Hatay’da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu.

Hatay’da, çocukların çardakların bulunduğu ormanlık alana attıkları maytap yangına neden oldu. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu.



Merkez ilçe Antakya’nın Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çardakların bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı maytap sonucu tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 hektarlık alan kül oldu.

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