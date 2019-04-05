Çocukların ateşle oyunu yangınla bitti Şanlıurfa’da çocukların ateşle oyunu nedeniyle bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa’da çocukların ateşle oyunu nedeniyle bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi İmam Bakır Mahallesi’nde bir evde ateşle oynayan çocuklar yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri yaptığı çalışmayla kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

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