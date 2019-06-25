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Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi

Zeytinburnu’nda Suriye uyruklu çocukların ateşle oynarken çıkardığı yangın bir daireyi küle çevirdi.

25 Haziran 2019 Salı 14:08
Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi

Zeytinburnu’nda Suriye uyruklu çocukların ateşle oynarken çıkardığı yangın bir daireyi küle çevirdi. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, ZeytinburnuYeşiltepe Mahallesi 57/10. sokakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu çocuklar, ebeveynleri evde olmadığı sırada çakmakla oyun oynamaya başladı.Bir süre sonra çakmaktan çıkan ateşle birlikte perde alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.Yangını gören mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı


Yanan dairenin üst katlarında yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Mahsur kalan 6 vatandaştan 3’ünün dumandan etkilendiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önledi.


"Yatak odası kısmında yangın başlamış"


Binada yaşayan Abdul Celil Demir, “Çocuklar alt katta yangın olduğunu söylediler bana telefon açtılar. Ben de koşarak geldim. Ben gelene kadar itfaiyeci arkadaşlar söndürmüşler. Eşi de hastanedeymiş, o da alt katta ne yapıyormuş. Çocukları can havliyle dışarı attılar. Yatak odası kısmında yangın başlamış. Büyük ihtimalle çocuklardan kaynaklanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:08
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