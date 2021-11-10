'Çocuklarımızın geleceğini iyi hazırlamalıyız'

Bir özlü söz der ki; bu dünyada çocukların felaketini hazırlarsa analar hazırlar, babalar imzalar derler. Bu bakımdan biz yapılacak bir inşaatın temellerini önceden sağlam bir şekilde atmalıyız ki, o çocuklarımız da en kötü ortamda bile kalsalar yine de İslami ölçüler içinde yaşarlardı. Aslında biz çocuklarımızı anneanne, babaanne ve kreş dediğimiz okullar da değil de anneler kendi çocuklarını kendi sıcak kucaklarında, baba ocağında İslami ölçüler içinde yetiştirmiş olsaydılar o çocuklardan ne Fetöcü ne de hain darbeci generaller ve subaylar olmazdı. Ve yine anne kucağında, baba ocağında yetişen çocuklardan ne uyuşturucu müptelası ne uğursuz ne hırsız ne de dinine, vatanına zarar veren gençler ve kötü insanlar yetişmezlerdi.

İşte böyle bilinçli mutlu bir aile ocağında yetişen çocuklar ve gençler daima dünya için, ahiret için hayırlı iş yapan tertemiz bir insan olurlar. Ve ileride böyle yetişen çocuklar ve gençler sayesinde dinden, Kur’an’dan uzak olmayan ülkemize yaraşır bir eğitim sistemini getirecek öyle gençler böylece yetişmiş olurlardı. Eğer Hıristiyanlar ve Yahudiler de kendi çocuklarını İslam üzerine Kur’an’ı okuyup aile ocaklarında, okullarında çocuklarını yetiştirebilseydiler şimdi o putlara tapan inançsızlarından pek çoğu Müslüman olarak yaşar ve Müslüman olup ahiretlerini de belki Müslüman olarak kurtarabilirlerdi.

Dünyada iki taraf vardır. Bir Allah taraftarları, iki Şeytan taraftarları. İşte bizler çocuklarımızın geleceğini iyi hazırlamazsak, örneğin çocuklarımıza iyi arkadaşlar edinmesini öğretmezsek söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu olurlar. Tabii öncelikle bilhassa anneler, babalar kendilerini İslami ölçüler içerisinde yetiştirdiklerinde hakkı batıldan ayıran bir aile olup bu bırakılacak iyi miras da ailelerden aileye devam eder giderdi.

Böyle iyi yetişen bir ailenin her anlamda çocuğu iyiyi, kötüyü anlayarak daima ülkesine faydalı olacak dinine, vatanına zarar verecek bir siyasi partinin taraftarları da asla olmazlardı ve millet vekili seçimlerinde bilinçli olarak dinine, vatanına zarar veremeyecek bir partiye gider oyunu kullanan kimselerden olurdu. İşte böylece bu çocuklar gerçek anlamda ve her konuda ülkesine, vatandaşlık görevini yapan birer vatandaş olmuş olurlardı. Aksi halde anne ve baba ocağında iyi yetiştirilmeyen çocuklarımızın ve gençlerimizin okullarda aldıkları eğitimlerin, maalesef pek çoğu boşa gider. Böylece dünya ve ahiret için pek çoğu ne kendilerine ne başkalarına bir faydaları olmadıkları gibi birde vatanımıza, milletimize zararları olurdu.