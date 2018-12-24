"Çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürdünüz ama bir bedel ödemediniz"

RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SAMRA - İşgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık üç yıl önce 14 yaşındayken bir İsrail askerini öldürdüğü için yargılandığı askeri mahkemede 16 Aralık'ta 35 yıl hapis ve 338 bin dolar para cezasına çarptırılan Eyhem Sabah, “Siz bizim çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı öldürdünüz ama hiçbir bedel ödemediniz" diyerek karara isyan etti.

Çocukları hakkında verilen mahkeme kararını AA muhabirine değerlendiren Sabah'ın ailesi, aldığı bu cezayla Eyhem'in tüm hayallerinin yıkıldığını söyledi.

İsrail askerlerine yönelik eylemi gerçekleştirdiği vakit oğlunun 14 yaşında bir çocuk olduğunu belirten baba Basim Sabah, oğlunun düzenlediği bu saldırının müsebbibinin Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail olduğunu kaydetti.

Oğlu Eyhem'in herkes tarafından ailesini seven, büyüklerine yardım eden, sporla uğraşan ve şehitlere özenen bir çocuk olarak bilindiğini ifade eden Filistinli baba, "Askeri mahkeme ise onu bir çocuk olarak değil, bir terörist gibi cezalandırdı." dedi.

Oğlunun bu eylemi düzenlemeye iten nedenin "işgalcilerin saldırıları" olduğunun altını çizen baba Sabah, "Eyhem okulda başarılı bir çocuktu. Tıp ya da mühendislik okumak istiyordu, şimdi tüm hayalleri yıkıldı." dedi.

- "İntikam almayı hedefleyen ırkçı bir karar"

İsrail askeri mahkemesinin verdiği hükme tepki gösteren acılı baba, bu kararın hukuki olmadığını belirterek "intikam almayı hedefleyen ırkçı bir karar olduğunu" söyledi.

Acılı baba, "Bu karar bir çocuk için uygun değil. İçinde ırkçı işgalin kokusu var." diye konuştu.



Para cezasını ödeme güçlerinin bulunmadığını da belirten baba Sabah şöyle devam etti:



"Mahkemede Eyhem de onlara bunu söyledi. 'Size hiçbir şey ödemeyeceğiz. Bizden çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürdünüz ve hiçbir şey ödemediniz."

Uluslararası kurumlar ve insan hakları kuruluşlarını oğlunu İsrail'in elinden kurtarmaları için yardıma çağıran Sabah, Eyhem'in yakında serbest bırakılmasını umut ettiklerini kaydetti.



Sabah, Eyhem'in kendilerinden birkaç kilometre uzakta Ofer Askeri Cezaevinde tutulduğunu ancak hapishane yönetiminin çocuk yaşta olan oğullarını sadece ayda 2 defa görmelerine izin verdiğini söyledi.



Görüşmenin de çok kısa tutulduğunu, özlemi gidermek yerine iyice derinleştirdiğini kaydeden baba Sabah, İsrail'in Filistinlileri hapishanelerde ağır şartlara mahkum ettiğini ve onurlu bir yaşamın gereksinimlerinden mahrum bıraktığını anlattı.



İsrail'e seslenen Sabah, "Biz burada kalacağız. Topraklarımızdan ayrılmayacağız. İşgalci devletin bu baskı politikasının çok daha ağır bedelleri olacak." dedi.



Eyhem Sabah'ın kardeşi Muhammed Sabah da "Ayrılık çok hüzünlü ancak işgal altında yaşayan halkımızın gerçeği bu." ifadelerini kullandı.

- İsrail çocukları askeri mahkemede yargılayan tek ülke

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emani Serahane, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in çocukları askeri mahkemede yargılayan dünyada tek ülke olduğunu belirterek bu mahkemelerin hukuksuzluğuna dikkat çekti.



İsrail'in çocuklara nakil ve sorgu esnasında ve uzun hapis süreleriyle fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı bilgisini veren Serahane, gözaltı operasyonları ve işkencenin sürekli olduğunu, bunun uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suçlar arasında sınıflandırıldığını kaydetti.

- 17 yaşındaki çocuğa 35 yıl hapis

İsrail Ofer Askeri Mahkemesi, 16 Aralık'ta Eyhem Sabah'a 35 yıl hapis ile 338 bin dolar para cezası verdi.



İsrail, Eyhem Sabah ile arkadaşı Ömer er-Rimavi'ye 2015 yılında bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı girişiminde bulunma suçlaması yöneltmişti.



Olayın vuku bulduğu sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşte Sabah ile Rimavi ağır yaralanmıştı.



Çoğu Ofer Cezaevinde olmak üzere İsrail hapishanelerinde 230 Filistinli çocuk alıkonuluyor.



Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti'nin verilerine göre İsrail'in hapishanelerinde 230 çocuk, 52 kadın ve 6 milletvekili olmak üzere 6 bin Filistinli alıkonuluyor. Söz konusu kişilerden 430'u haklarında hiçbir suçlama olmaksızın idari tutuklu hükmünde alıkonulurken, 700'ü acil tıbbi müdahale gerektiren bin 800 Filistinli İsrail mezalimine maruz kalıyor.