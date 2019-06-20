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Çocuk için en kıymetli şey güzel ahlak ve terbiye

Yaz Kur’an kursları açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Bu yaz kurslarında 200 bin civarındaki hocamız camileri çocukla dolduracaklar ve ahlakının Kur’an ahlakı olması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Çocuklarımıza her şeyi öğretme ve her yanlışını düzeltme telaşından çok, onların gönüllerini fethetmeye gayret edelim” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:42
Çocuk için en kıymetli şey güzel ahlak ve terbiye

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu yaz kurslarında 200 bin civarındaki hocamız camileri çocukla dolduracaklar ve ahlakının Kur’an ahlakı olması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler” dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, her yaz tatilinde olduğu gibi bu sene de yaz Kur’an kurslarının açılışının sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yaz kurslarında çocukların doğru yöntem ve bilgiyle dinini öğreneceğini, Kur’an-ı Kerim’le tanışarak onu okuyup öğreneceğini ve tertemiz fıtratlarını koruyacağını aktaran Erbaş, çocukların birliği, beraberliği, yardımlaşmayı, kardeşliği, saygıyı, sevgiyi ve dürüstlüğü yaşayarak gelecek umudunu büyüklerinden devralacağını söyledi.

Erbaş, Hz. Muhammed’in hiçbir anne-babanın çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamayacağını buyurduğuna işaret ederek, “Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu seneki teması, ‘Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun.’ Gerçekten çok beğendim, tebrik ediyorum. Başkanlığımız, bütün müftülüklerimiz 160 bini aşan, fahri öğreticilerle beraber yaz kurslarında 200 bin civarındaki hocamız camileri çocukla dolduracaklar ve ahlakının Kur’an ahlakı olması için ellerinden gelen gayreti gösterecekler. Hepsine kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Yaz kursları 2 dönem halinde yapılacak

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ise İslam’da eğitimin amacının inançlı, erdemli ve katma değer üreten insan yetiştirme olduğunu belirterek, Kur’an-ı Kerim’de indirilen ilk ayetlerde okuma ve öğrenmenin emredildiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığının toplumun din konusunda doğru bilgiyle aydınlatılması için görevli olduğunu hatırlatan Muslu, çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimine verilen önem dolayısıyla din eğitimi ve hizmetleri bağlamında çeşitli kurslar düzenlediğini aktardı.

Muslu, yaz kurslarının başkanlığın önemli ve kapsamlı yaygın din eğitimi faaliyeti olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

Yaz dönemi kurslarımız iki dönem halinde günde üç saat olmak üzere 8 hafta devam edecektir. Birinci dönemi 17 Haziran-12 Temmuz, ikinci dönemi ise 15 Temmuz-9 Ağustos’ta uygulanacaktır. Yaz Kur’an kurslarında sınıflar, imkanlar ölçüsünde öğrencilerin yaş grupları ve bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Yine imkanlar ölçüsünde yatılı yaz kursları da yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 25 bin öğrencimiz yatılı yaz kursları imkanından yararlanmıştır. Buna ilaveten 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur’an kursları hizmetlerimiz de devam etmektedir. Mevsimlik işçilerin çocukları ile mülteci çocuklarına yönelik kurslar da ihtiyaç durumuna göre açılabilmektedir.

Programda Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahi ve şiir okunurken, “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” temasını içeren “Karagöz-Hacivat” oyunu sergilendi.

Yenimahalle Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi görme engelli Ubeyd Gökdoğan da Braille alfabesi ile yazılı Kur’an-ı Kerim’den, Kur’an tilavetinde bulundu.

Program sırasında bazı öğrenciler Erbaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:42
  1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı
  5. Kur’an kursları
  6. yaz Kur’an kursları
  7. Kur’an-ı Kerim
  8. Hz. Muhammed
  9. Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun
  10. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu
  11. İslam
  12. Çankaya Müftülüğü
  13. Yenimahalle Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulu
  14. Ubeyd Gökdoğan
  15. Kur’an tilaveti

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