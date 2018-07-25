Çocuklarımızı ‘güçlü bir Türkiye’ şuuruyla yetiştirin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın Başöğretmen Salonunda düzenlediği törende Türkiye genelinde 75 ile 85 branşta 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Atamaya 50 bin 314 aday başvurdu, sonuçlara göre toplam 20 bin öğretmen adayının ataması gerçekleşti. Atama sonuçları, dün saat 13.00'ten itibaren Bakanlığın resmi web sitesinden duyuruldu. Adayların yeni bir yola çıktığını dile getiren Bakan Selçuk, "Esas yolculuk şimdi başlıyor ve bu yolculuğunuzun çocukların hayrına olması, onların çok daha güzel bir geleceğe kavuşması için ne kadar önemli olduğunu sanırım anlatmama gerek yok" dedi.

BİLGELİĞİNİZİ PAYLAŞIN

Öğretmen adaylarına, bu yolculukta "kendileri olmalarını" tavsiye eden Selçuk, "Kendimiz olduğumuzda zaten çocuklar kendisi olacaklar. Kendisi olan bir öğretmen, kendisini çok iyi yetiştiren bir öğretmen, koridorda yürüse bile bir çocuğun yetişmesine hizmet eder, haliyle, tavrıyla duruşuyla görüşüyle bu çocuğun gelişmesi için çok rahatlıkla katkı sağlar. Fakat bu elbette bir kuru bilgiyle olmaz. Öğretmenlik bilginin ötesinde bilgelik gerektiren bir meslek. Eğer bu bilgeliği çocuklar paylaşmazsa bu kuru bir bilgi olur, kuru bilgi de çocuklarımızı zehirler. Aslolan paylaştığımız bilgilerin görgüye dönüşmesidir bu görgünün de çocukların halinde tavrında günlük yaşayışında ortaya çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN GERÇEKTEN ÖĞRETMENİ OLUN

Selçuk, öğretmen adaylarından bir ricası olduğunu belirterek, "Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Sınıfınızdaki bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Onların devlet memuru olarak oraya atanan ya da öğretmen olarak o sınıfta bulunan resmi kişi olacaksınız. Heyecanınızın farkındayım. Ama çocukların sesi olmaktan da onların heyecanını size iletmekten de geri duramıyorum" diye konuştu. Öğrenme güçlüğü olan ya da bazı akademik sorunlar yaşayan çocukların başarısı neyse öğretmenin başarısının da o olduğuna dikkati çeken Selçuk, asıl başarının bu çocuklar üzerinde sağlanan ilerleme olduğunu vurguladı. Bu sene bütçe imkanları dahilinde 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirilebildiğine işaret eden Selçuk, "Ama bu konuda elimden gelen çabayı fazlasıyla gösterip, bu sayının çok daha artması konusunda gereken çaba içinde olacağımızı unutmamanızı özellikle istirham ederim" diye konuştu.

EN FAZLA ÖĞRETMEN ŞANLIURFA’YA ATANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Türkiye genelindeki öğretmen sayısının 900 bin 525 olduğunu belirterek, "Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız yüzde 87'dir. 20 bin öğretmen ataması ile beraber toplam öğretmen sayımız 920 bin 525 olacaktır. Türkiye geneli öğretmen doluluk oranımız ise yüzde 87'den yüzde 89'a çıkacaktır” bilgilerini paylaştı.

85 branşta 75 ile atama yapıldığını bildiren Aydoğdu, en fazla Şanlıurfa'ya öğretmen atandığını söyledi.

Aydoğdu, 5 bin ücretli öğretmen atamasının da yapılacağını hatırlatarak, "Onların da mülakat işlemlerini ağustos ayında bitirmiş olacağız. 17 Eylül'de okullardan açılmadan önce 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

YERYÜZÜNÜN ÖĞRETMENİ OLMAK İÇİN GÖKYÜZÜNÜN ÖĞRENCİSİ OLMAK GEREKİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarından, işlerinin basit bir memuriyet olmadığının farkına varmalarını istedi. Aliya İzzetbegoviç’in “Yeryüzünün öğretmeni olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir” sözünü hatırlatan Selçuk, öğretmenliği bu çerçevede ele almak gerektiğini vurguladı. Selçuk, “Bütün bu işlerin, binaların, kalemlerin, defterlerin kitapların amacı, tamamen bütün öğrencilerin kendisi olması için onların dünyaya, medeniyete bir katkı sağlaması için bir araç olduğunu unutmamakta yarar var” dedi.

Selçuk, gerek ülkenin gerek dünyanın farklı bir geleceği olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizin öğretmenliğiniz bundan 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl önceki öğretmenlikten çok daha farklı olacak. Bugün okula başlayan çocuklar 2040'lara doğru iş hayatına atılacaklar ve bakacaklar ki çok ama çok farklı bir dünya var karşılarında. 'Siz bize hangi geleceği hazırladınız' sorusunu soracaklar. O dünyanın 4. büyük kırılması olduğunu da unutmamak çok önemli. 21. yüzyılın bu beklentisine bizim cevap vermemiz çok mühim. Çünkü kıyasıya bir rekabet var dünyada. Örneğin Çin'deki üstün zekalı dahi sayısı neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar. Biz neyle nasıl mücadele ettiğimizin şuurunda olmak zorundayız. Bu şuurdur ki bizi besler, bu şuurdur ki güçlü bir Türkiye için bize enerji sağlar."