0553 313 94 23

"Çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptık. Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz"

06 Haziran 2019 Perşembe 19:04
"Çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik"

İSTANBUL (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (YETKİM) desteğiyle Miniatürk İBB Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı"nda Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı koruma evleri ile yurtlarda kalan çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Selçuk, bayramların sevinçlerin çoğaldığı, inanç ve geleneklerin yaşatıldığı, insanların bir araya gelmesi için fırsat günleri olduğunu ifade ederek, "Biz 82 milyonluk koskocaman bir Türkiye ailesiyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızla beraber bayramları birlikte yaşamanın önemine inanan bir aileyiz." dedi.

Geleceklerini emanet edecekleri çocukların ve gençlerin en değerli varlıklar olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bizim için göz bebekleri. Sizler olmadan geleceğimiz de söz konusu olmayacak. Sizlerin güzel işler yapmanız, güzel yuvalar kurmanız bizim için en büyük mutluluk. AK Parti hükümeti olarak her zaman asıl değerin insan olduğuna inandık. İnsan odaklı bir devlet politikası izledik. Bizim için yavrularımız her zaman en öncelikli oldu. Hiçbir başarı da çocuklarımıza mutlu ve güvenli bir gelecek bırakmak kadar önemli olmadı bizler için."

- "17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptık"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki gelişimlerinde gerekli şartların temini için çalıştıklarını söyledi.

Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birinin geleceği bugünden itibaren düşünmek olduğuna işret eden Selçuk, "17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptık. Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk'a, YETKİM Derneği Başkanı Baki Yazgan bir tablo hediye etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, çocuklara ve gençlere içinde geleneksel oyunların olduğu bir hediye paketi verdi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:04
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  3. Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıdı
    1. Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü..
    2. Kedi katliamı soruşturmasında flaş..
    3. Çektiği selfie sonu oldu
    4. Bekçilerin dikkati faciayı önledi
    5. Ünlü pastane sahibinin eşi son..
    6. Rusya'dan ABD dolarına dev darbe!..
    7. Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı..
    8. MHP’li Kalaycı: "Teröristlerin inleri,..
    9. 55. Kiraz Festivali’nin meşalesi..
    10. Bayram tatili dönüş trafiği başladı
    11. Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğu
    12. Fabrika yangınında ölen işçilerin..
    13. Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen..
    14. Ozan Kabak, Bundesliga’da ’Yılın..
    15. Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak!
    16. Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6..
    17. Aydınlı muhtar ölümden döndü
    18. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda..
    19. "Ey İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar..
    20. Yol durumu son dakika | Bayram dönüşü..
    21. Gana'da 2 Kanadalı kaçırıldı
    22. "Çocuklarımızı aile ortamına..
    23. Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık’tan..
    24. Balkaya Dağları’nda bayramlaşma
    25. 55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz..
    26. ‘Sakin Kent’te adım atacak yer yok
    27. Gündüz vakti kuyumcuyu soyup ortadan..
    28. Serinlemek için girdiği çayda mahsur..
    29. Karabük'te köye ayı indi
    30. Heybeliada'da korkutan orman yangını!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu