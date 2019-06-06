İSTANBUL (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (YETKİM) desteğiyle Miniatürk İBB Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Kardeş Buluşmaları Bayramlaşma Programı"nda Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı koruma evleri ile yurtlarda kalan çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Selçuk, bayramların sevinçlerin çoğaldığı, inanç ve geleneklerin yaşatıldığı, insanların bir araya gelmesi için fırsat günleri olduğunu ifade ederek, "Biz 82 milyonluk koskocaman bir Türkiye ailesiyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızla beraber bayramları birlikte yaşamanın önemine inanan bir aileyiz." dedi.

Geleceklerini emanet edecekleri çocukların ve gençlerin en değerli varlıklar olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız bizim için göz bebekleri. Sizler olmadan geleceğimiz de söz konusu olmayacak. Sizlerin güzel işler yapmanız, güzel yuvalar kurmanız bizim için en büyük mutluluk. AK Parti hükümeti olarak her zaman asıl değerin insan olduğuna inandık. İnsan odaklı bir devlet politikası izledik. Bizim için yavrularımız her zaman en öncelikli oldu. Hiçbir başarı da çocuklarımıza mutlu ve güvenli bir gelecek bırakmak kadar önemli olmadı bizler için."

- "17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptık"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki gelişimlerinde gerekli şartların temini için çalıştıklarını söyledi.

Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birinin geleceği bugünden itibaren düşünmek olduğuna işret eden Selçuk, "17 yıldır aile odaklı çalışmalar yaptık. Sosyal ekonomik destek, koruyucu aile modellerimiz ve kurum bakımlarımızla da öncelikli olarak çocuklarımızı aile ortamına kavuşturmayı hedefledik. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk'a, YETKİM Derneği Başkanı Baki Yazgan bir tablo hediye etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, çocuklara ve gençlere içinde geleneksel oyunların olduğu bir hediye paketi verdi.









