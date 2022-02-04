'Çocuklarımız camiye geldiğinde atlasınlar oynasınlar...'

Öncelikle şunu yazmak isterim ki insan evladında dini duygular doğuştan gelir. Yani Allah Teala yarattığı her insan kulunun fıtratına yüce bir varlığa inanma duygusu koymuştur. Bu ifadeyi Peygamberimiz şöyle bizlere bildirmektedir; “Her çocuk İslam inancı üzere doğar. Daha sonra anne babası Hristiyan ise çocuğu Hıristiyan yapacaktır. Yok eğer çocuğun anne babası Yahudi ise çocuğunu Yahudi yapacaktır. Ya da anne babası Müslüman ise bu durumda da çocuğu Müslüman yetiştirecektir. Yada anne baba ilkel kabile dini üzerinde ise bu durumda da çocuk o din üzerine yetiştirilecektir.”

Bu hadis bizlere çocuğun İslam dini üzere yaratıldığını bildirmektedir. Daha sonra anne baba mensup olduğu din üzere çocuklarını yetiştirmektedir.

Konuma ilk olarak aile eğitiminden giriş yapmak isterim. Çocuk dini eğitimini ilk olarak ailede alır. Anne baba namazlı abdestli ise bu durumda çocuk anne babasını taklit ederek namaza alışır. Hangi birimiz anne babasını daha emeklemekle dönemimizde taklit etmedik ki?! Taklit ettik değil mi?! Anne babamız seccadeyi aldığında bizler de o daha ilk adımlarımızı attığımızda seccademizi alıp yere kapanmaktaydık. Ya da anne babamızın sırtına çıkardık. O yıllarda oyunla başlayan bu taklidi hareketlerimiz daha sonrasında büyüdüğümüzde bu ibadet yaratıcımız Rabbimiz tarafından bizlere emredilmektedir bilgisini aldığımızda o taklidi ibadetler tahkiki ibadetlere yerini bırakmaktadır.

O yüzden anne babaların imkanlar ölçüsünde namazlı niyazlı olması lazım gelmektedir. Aksi durumlarda anne baba namaz kılmıyorsa çocuktan bu davranışı beklemek biraz hayal olduğunu yazmak isterim.

Burada anne babalar çocuklarının fıtratından gelen yüce bir varlığa inanma duygusunu artırmak için evlerinde sevgi dersleri koyarlarsa bu durumda da çocuklarımızda beklendik bu davranışı ortaya çıkarmak kolay olacaktır. Bu evlerimizde koyacağımız sevgi derslerini haftanın bir, iki veya üç gününde akşam yatsı arasında olabilir kitapevlerinden alacağımız sevgi dersleri adlı kitapları okuyarak bu davranışı kazandırmamız mümkün olacaktır.

Bu amel ayrıca pek çok kazanımın da ortaya çıkaracaktır. Öncelikle günümüz iletişimsizlik çağı. Eskiden bir evde üç nesil yaşarken günümüzde bir evde ancak bir nesil yaşıyor. O da anne bir odada bilgisayar başında, baba başka bir odada tabletle çocuklar da bir başka odada cep telefonuyla. Bu evde yemeklerde bile bir araya gelinemiyor. Müthiş bir iletişimsizlik. İşte koyacağımız bu sevgi dersleriyle hane içerisinde bu korkunç iletişimsizliğin bir nebzecik olsun ortadan kalkması sağlanmış olacaktır. Bu derslerin çocuğun hafızasında çıkmayacak şekilde nakşedildiği görülmüştür.

Çocuklarımız camiye geldiğinde atlasınlar oynasınlar. Bir sıkıntı yok. Öyle olacak ki çocuk camiye alışsın. Çocuklarımızı camiden kesinlikle alıkoymayalım. Bu durum çocukların üzerinde çok olumsuz manalar bırakmaktadır. Rahmetli Cem KARACA konuyu ne de güzel özetlemiş, “Beni beş yaşlarında camiden kovdular. O kızgınlıkla ancak elli sene sonra camiye girmek nasip oldu.”

Çocuklarımız bizlerin yarınları. Hayırlı yetiştirilmeleri dileğiyle...