'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin istiyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Cami Çocuk Buluşması” kapsamında Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde çocuklarla bir araya geldi.

Ankara’da 4-6 grubu yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocukların katıldığı programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bizim ilerde değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız çocuklarımızdır. Çocuklarımız Allah, Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve vatan sevgisiyle yetişsin istiyoruz" dedi.

Başkan Erbaş, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları kapsamında Allah, peygamber, Kur'an ve vatan sevgisiyle dolu ahlaklı bir neslin yetişmesinin amaçlandığını kaydetti.

4-6 yaş grubu Kur'an kursu programının önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sevgiyi öğretiyorlar. Saygılı, dürüst olmayı, doğru konuşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar” diye konuştu.

Başkan Erbaş, konuşmasında Kur’an kursu öğreticilerine tavsiyelerde bulunarak şöyle devam etti:

“Peygamber Efendimizin metodunu asla aklınızdan çıkarmayınız. Hz. Peygamber buyuruyor ki, “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz” İşte bizim ölçümüz, prensiplerimiz, ilkelerimiz budur, sevdirerek öğretmek. Çocuklarımıza çok sıcak davranacağız.”

Konuşmasında velileri tebrik eden Başkan Erbaş, “Ne mutlu sizlere, çocuklarınız 4, 5, 6 yaşlarında Rabbimizi, Peygamberimizi, Kur’an-ı Kerim’i öğreniyorlar. Sevginin, saygının, dürüstlüğün neler olduğunu daha bu yaşta öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.

Programda çocuklar, Kur’an-ı Kerim tilavet ettiler, ilahi seslendirip şiir okudular ve dua yaptılar.

Programın sonunda çocuklar, kendi yaptıkları tablo ve çiçeği Başkan Erbaş ve eşi Seher Erbaş’a takdim ettiler.

Programa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ve çok sayıda çocuk ve aile katıldı.