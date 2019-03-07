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Çocukları ve aileleri tehdit eden Momo’ya karşı uyarı

Çocukları ve aileleri tehdit eden Mavi Balina ve Mariam oyunlarından sonra Momo oyunu yeni tehlike olarak görülüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 13:14
Çocukları ve aileleri tehdit eden Momo’ya karşı uyarı

Çocukları ve aileleri tehdit eden Mavi Balina ve Mariam oyunlarından sonra Momo oyunu yeni tehlike olarak görülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ’’Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun’’ dedi.


Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ve çocukların ölümüne neden olan Mavi Balina ve Mariam oyunlarından sonra Momo oyunu son günlerde adından sıkça söz ettiriyor. Büyük gözleri, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran Momo adlı çizim, çocukları ve aileleri tehdit ediyor. İnternette video izlerken ekranda beliren ilginç yaratık, çocukların kendilerine zarar vermesine yönelik bazı direktifler veriyor. Bu emirlerin sonu ölüme kadar gidebiliyor. Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği açıklandı.


Bu tehlikeli oyuna karşı aileleri uyaran Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mavi Balina, Momo ve bu gibi oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığını söyledi. Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığına dikkat çekti.



’’Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun’’


Çocukların böyle tehlikeli oyunlardan korunması gerektiğini açıklayan Sayan, ’’Çocuğunuzu video içerikler seyrederken yalnız bırakmayın. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geçmişinin aktif olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun ve onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, doğru yönlendirin’’ ifadelerini kullandı.



’’Guvenliweb.org.tr adresinden dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinin’’


Çocukların davranışlarının yakından gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, ailelere çocukların ruh halinde meydana gelen değişiklik ve iletişimde azalma gibi beklenmedik değişimlere karşı tetikte olmalarını tavsiye ederek, ’’Çocuğunuzun yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren içeriklere erişmediğinden emin olun. İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, guvenliweb.org.tr adresinden dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinin. Benzer olgularla karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçları kullanılarak yardım merkezlerine ve BTK Bilgi İhbar Merkezine şikayette bulunun’’ açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:14
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