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Çocukları sanat ve teknolojiyle buluşturan proje

İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında oluşturulan Art Maker Lab'da, çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunulacak

11 Aralık 2018 Salı 10:40
Çocukları sanat ve teknolojiyle buluşturan proje

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, çocuklar ve gençler için bir öğrenme merkezini hayata geçirecek.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanında oluşturulan Art Maker Lab'da, çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunulacak.

Müzede özel donanımlara sahip bir mekanda çocuk ve gençlerle buluşan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, sanat alanının teknolojiyle bağına dikkati çekecek.

İstanbul Modern tarafından 7-15 yaş arası için geliştirilen, tasarlanan ve uygulanan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, 18 Aralık’ta açılacak.

- 23 bin çocuk ve gence ulaşılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, müze içinde kendine ait bir mekanda konumlandırılan Art Maker Lab Öğrenme Merkezi'nin çocuklara teknolojiyi, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirecek bir araç olarak tanıtacağını belirtti.

Çalıkoğlu, "Sanat eğitimi temeline dayanarak özel teknolojik donanımlarla tasarlanan bu merkezimiz, çocuk ve gençlere ücretsiz olarak hizmet verecek. Projede 23 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Robotlar Sanat Yapar mı?" ve "Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri" adlı iki farklı eğitim etkinliğini içeren Art Maker Lab Öğrenme Merkezi programı, pazartesi günleri hariç, hafta içi her gün eğitim kurumları ve hafta sonları bireysel katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri ise çocukları mimarlar, mühendisler, tasarımcılar, sanatçılar ve bilim insanlarıyla bir araya getirecek.

Kısa bir söyleşi ile başlayan Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri'nin ilki 5 Ocak'ta "Robotlar Sanat Yapar mı?" programının danışmanı Bager Akbay'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:40
  1. Art Maker Lab
  2. Art Maker Lab Öğrenme Merkezi
  3. İstanbul Kalkınma Ajansı
  4. İstanbul Modern
  5. İSTKA

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