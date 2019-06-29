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Çocukları özel gereksinimli vekiller, tecrübelerini paylaşıyor

Özel gereksinimli çocukları olan milletvekilleri, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonunda, karşılaştıkları sorunları, tecrübeleri ve önerilerini paylaşıyor- İktidar ve muhalefet partilerinden 12 kişinin yer aldığı TBMM Araştırma Komisyonunda, 5 milletvekili komisyonun alanına giren sorunları bire bir yaşıyor

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
Çocukları özel gereksinimli vekiller, tecrübelerini paylaşıyor

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK- Çocukları özel gereksinimli olan milletvekilleri, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırmak üzere kurulan Meclis Komisyonunda, karşılaştıkları sorunları, tecrübeleri ve önerilerini paylaşıyor.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişimbozukluklarının yaygınlığının tespiti, bu bireylerin ve ailelerininsorunlarının çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıylakurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 22 Mayıs'tan bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

İktidar ve muhalefet partilerinden 12 kişinin yer aldığı komisyonda, birçok milletvekili de komisyonun alanına giren sorunları bire bir yaşıyor.

3,5 yaşındayken havale geçiren, 2 ay boyunca yoğun bakımda kalan, şimdi sadece gülen ve ağlayabilen bir kız çocuğu annesi AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, komisyonun üyelerinden biri.

Komisyonu bu nedenle tercih eden Gürel, ailelerin birçok konuda sıkıntı yaşadığını, bu sıkıntılara yasama organı olarak katkıda bulunmayı amaçladığını belirtiyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de 22 yaşında olan özel gereksinimli oğluyla ilgili yaşadığı tecrübelerini, hem eğitim hem de sağlıkta karşılaştığı sorunları paylaşıyor, komisyona sunum yapan uzmanlara sorularıyla konulara açıklık getirilmesini sağlıyor.

- Üç baba da aynı kaderi paylaşıyor

Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan komisyonun aynı kaderi paylaşan üç babası. Çelik, Arık ve İlhan, otistik çocuklara sahip babalar.

6 yaşındaki çocuğuna atipik otizm tanısı konulan İlhan, bu tanıyı aldıktan sonra ülkede büyük sıkıntıların olduğunu gördüğünü ifade etti.

İlhan, 3 yaşına kadar herhangi bir sıkıntılarının bulunmadığını ancak daha sonra çocuğuna otizm teşhisi konulduğunu anlatırken, komisyon üyelerine duygularını, "Psikolojimiz bozuldu, hayallerimiz yıkıldı." sözleriyle aktardı.

Kızı Tuğçe'nin otizmli olduğunu ilk öğrendiği andan itibaren çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da komisyonun bir başka üyesi. Tek tedavisi eğitim olan otizmde, kızının eğitimi için mücadele veren Arık, bu konuyla ilgili daha önce de kızıyla TBMM'de basın toplantısı düzenlemişti.

Komisyon Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise yaşanan sorunları ailelerin bildiğini belirterek, "Bunu yaşayan aileler ve hepimiz biliyoruz bunu." ifadeleriyle komisyona gelenlerden somut çözüm önerileri istiyor.


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:52
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  2. otizm
  3. TBMM Araştırma Komisyonu

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