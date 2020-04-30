Çocukları namaza alıştıralım

Bir kardeşimiz, kendisine ailesi tarafından namazın nasıl sevdirildiğini şöyle dile getiriyor:

Annem bana namaz kılmamı söylediği zaman hep dua ederdi, derdi ki;

- Kalk namaz kıl, Allah sana ikram etsin mükafatlandırsın..

- Kalk namaz kıl, Allah seni namazın tadından, lezzetinden mahrum etmesin..

- Kalk namaz kıl, Allah seni muvaffak etsin..

Ve ben böylelikle namazı sevdim, hatta annemin bana dua ettiğini duymak için namaz vaktini bekler oldum. Küçüklüğümden beri annemi namaz kılarken görürdüm ve her namazın sonunda duyulur bir sesle Allah’a dua ederdi:

- Allah’ım, oğlumu severek-hoşlanarak lezzet alarak namaz kılanlardan eyle..

- Allah’ım namazı, oğlumun gözünün nuru kıl..

Ve büyüdüm, annem hâlâ böyle dua ediyor. Bu sebeple olsa gerek ki; namaz hayatımın en güzel anları, Rabbimin önünde huzurunda durduğum vakitler oldu. Tek başına “Namaz kıl!” yeterli değil. Bunu derken, yani namazla emrederken, yanında bir de sebep belirtilmeli, tıpkı Allah (cc)’ın Adem ve Havva’ya dediği gibi: “Bu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz” Sen de çocuklarına de ki:

- Abdestini güzelce al ki, günahların dökülsün..

- Namaz kıl ki, Allah senden razı olsun..

- Namazını huşuyla kıl ki, Allah kabul etsin..

- Vakit namazlarını kıl ki, Allah seni imtihanda başarılı eylesin..

Tebessüm et ve sonra de ki çocuğuna:

- Hadi gel namaz kılalım.

Şu ânı hiç unutmam; babam abdest almak için kollarını sıvadığında, her namaz vaktinde bizim odamızın önünden geçer ve tebessüm ederek derdi ki;

“Kafir ile mü’min arasındaki fark namazdır..”

Ve işte böylelikle namaz, benim ayrılmaz bir parçam oldu. O kadar ki, namazsız bir hayat benim için yok hükmünde!.. Rabbim bizleri ve neslimizi namaz kılanlardan eyle...

(Amin)