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Çocukları için yürüdüler

LÖSANTE Hastanesi’ne tam ruhsat isteyen LÖSEV Eskişehir Şubesi üyesi aileler, çocukları için bugün “Hayatımız Çocuklarımızdır” diyerek yürüyüş düzenledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:58
Çocukları için yürüdüler

LÖSANTE Hastanesi’ne tam ruhsat isteyen LÖSEV Eskişehir Şubesi üyesi aileler, çocukları için bugün “Hayatımız Çocuklarımızdır” diyerek yürüyüş düzenledi.


Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde bir araya gelen aileler, dernek binasına kadar yürüdü. Burada bir açıklama yapan lösemili çocuk annesi Melahat Daşdelen, LÖSEV’in tek derdinin daha fazla lösemili ve kanserli çocuğun hayatını kurtarmak olduğunu söyledi. Yıllardır yüzde 20 kapasite ile çalıştırılan, tam donanımlı hazır bekleyen 400 yatak sayısından yalnızca 75’ine hasta yatırma izni verilen 325’i boş bekletilen yoğun bakım servisleri, ameliyathaneleri, Radyotepariyi (ışınla kanser tedavisi) ve Yetişkin Kemik İliği Nakli servislerinin tam donamlı hazır olmasına rağmen ruhsat verilmediğini vurgulayan anne Daşdelen, “2 yıldır süredir boş bekletilen, kullandırılmayan, çürümeye bırakılan Kalp Anjiyografi cihazına bile ruhsat verilmediği için kullanılamayan ve Kalp Damar Cerrahisi Kliğini ile yoğun bakım servisleri açılamayan kanser tedavisinde çok önemli bir cihaza sahip olunmasına rağmen çalışamayan radyoterapi kliniğimize de ruhsat verildiği takdirde LÖSANTE Hastanesi artık tam kapasite çalışacaktır” dedi.


Sağlık Bakanlığı’nın LÖSEV’in yazılarına Bakan adına yazdığı yazıda ‘KamuHastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın sunmayı taahhüt ettiğiniz takdirde talepleriniz tekrar değerlendirilecektir” yanıtının sevindirici olduğunu ifade eden Melahat Daşdelen şunları söyledi:


“Sağlık Bakanlığının teklifini mecburen kabul ediyoruz ve artık 400 yataklı tüm branşlı tam ruhsatımızı istiyoruz. Lösev’in tek derdi daha fazla lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtarmaktır. Biz çocuk ve yetişkin kanser veya kalp veya yoğun bakım bekleyen hastamızı yüzde 100 başarı ile tedavi etmek istiyoruz. Artık daha fazla çocuğumuzu ve hastamızı kaybetmeyelim. Artık lösemi ve kanser değil, Türkiye kazansın. Artık Sağlık Bakanlığı tam ruhsat versin de hayat kurtarmaya devam edelim. Bedava hizmet vermeye söz ver ruhsatı, kazan hayatları.”


Lösevli anne ve babalar yarın Ankara’da genel merkez tarafından yapılacak olan yürüyüşe de katılacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:58
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