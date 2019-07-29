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Çocukları için römorku havuza çevirdi

Tokat’ta çocuklarının havuz isteğini geri çevirmeyen baba traktör römorkunu havuza çevirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
Çocukları için römorku havuza çevirdi

Tokat’ta çocuklarının havuz isteğini geri çevirmeyen baba traktör römorkunu havuza çevirdi.


Tokat merkeze bağlı Taşlıçitlik köyünde hafta sonralarını bahçesine giden 2 çocuk babası Nihat Parıldar, sıcaktan bunalan çocuklarının isteğine kayıtsız kalmadı. Traktör römorkuna naylon brandalarla kapladıktan sonra suyla dolduran Parıldar, kısa sürede çocukları için havuz oluşturdu. Çocuklarda su dolu römorkta havuz keyfi yaparak serinledi. Sevinçleri yüzlerine yansıyan çocuklar doyasıya eğlendi. 10 yaşındaki Muhammet Emre Parıldar, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla naylon alarak babalarından havuz yapmasını istediklerini kaydetti. Havuz çok derin olmasa da eğlendiklerini ifade eden Parıldar, keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
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