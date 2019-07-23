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Çocukları gözlerinin önünde eriyor

Batman’da DMD hastalığına yakalanan iki kardeşin anne ve babasının feryadı yürekleri dağladı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:19
Çocukları gözlerinin önünde eriyor

Batman’da DMD hastalığına yakalanan iki kardeşin anne ve babasının feryadı yürekleri dağladı.


Batman’da özel bir hastanede 9 aydır Duchenne Musküler Distrofi (DMD) olarak bilinen kas erimesi hastalığından dolayı tedavi gören 17 yaşındaki Mübarek Sağlam, cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. DMD hastası olan 11 yaşındaki kardeşi Arda ise babasının yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Baba Şirin Sağlam tüm birikimini çocukları için harcadığını ancak gücünün kalmadığını söyleyerek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Çocuklarının tedavisine evde devam edilebilmesi için 40 bin TL değerindeki cihazın satın alınması gerektiğini söyleyen baba Sağlam, “Mübarek 17, Arda ise 11 yaşında ve ikisi de kas hastası. Mübarek 9 aydır hastanede makineye bağlı hayatını yaşıyor ve bundan sonra da makineye bağlı olarak hayatını yaşayacak. Eve götüreceğiz ama götüremiyoruz. Eve götürebilmemiz için makineler yaklaşık 40 bin lira kadar ama o da benim gücümü, bütçemi aşıyor. Sağlık Bakanlığı’na, Cumhurbaşkanımızdan ve hayırsever ağabeylerimizden maddi manevi destek istiyorum. Çalışamıyorum, eşim de kalp hastası bir ayağımız hastanede bir ayağımız evde o sebepten dolayı çalışamıyorum" dedi.



"Elimizden hiçbir şey gelmiyor"


Çok sıkıntılı bir dönem içinde yaşadıklarını belirten Sağlam, "Tabi en büyük çaresizliğim çocuklarımı hastaneye götürüyorum ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tıbben yapılacak bir tedavisi yok. Bu beni çok etkiliyor çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Çocuklarımın gözlerimin önünde erimesi beni derinden üzüyor. Söyleyecek çok şey var ama ben nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Maddi sıkıntılarımdan dolayı artık hastaneye de iki günde bir gidip gelebiliyorum. Batman-Silvan arası uzak olduğundan dolayı bir miktar birikimim vardı onu da Batman’a git gel yaparak bitti. Eğer o makineleri alabilirsem çocuğumu eve götürüp evde bakmak istiyorum” diye konuştu.


Her anne gibi çocuklarıyla oynamak ve gezmek istediğini belirten Menice Sağlam, “İki çocuğum rahatsız, kas hastası, ben çaresizim çocuklarıma ilaç istiyorum, bir umut istiyorum. Bir çocuğum 18 yaşında yoğun bakımda yatıyor diğer çocuğum da 10 yaşında. Maddi durumumuz yok eşim çalışamıyor, çocuklarımıza bakamıyoruz. Bir çare istiyorum, ilaç istiyorum. Oğlum yoğun bakımda yatıyor. Makineler çok pahalı 30-40 bin lira para. Ben alamıyorum. İstiyorum ki çocuklarımı ev getireyim, çocuklarımla oynamak istiyorum, onlarla dışarıda gezmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:19
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