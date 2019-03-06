Çocukları eğiten personele eğitim verildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan Anka Temel Personel Eğitimi kapsamında Malatya’da da eğitim programı düzelendi.

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen eğitim programına il müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki personeller katıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Rasim Bulut, Anka Temel Personel Eğitimlerinin çocukları eğiten personel için çok önemli olduğunu söyledi. İl Müdürü Bulut, “Bugün burada alacağınız eğitim ile hizmet kalitemizin artmasının yanında sizlerin kişisel gelişiminize de katkı vereceğini bilmenizi istiyorum. İnteraktif katılımın esas alındığı bu eğitimlerden öğrendiklerinizi kuruluşlarınızda uygulamanızı sizlerden rica ediyorum.Bu eğitimlerle siz sahada çalışan arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmanın yanı sıra, hizmet sunduğumuz çocuklarımızın da hayata hazırlanmasında önemli katkı sunacağını umuyoruz. Bu eğitim programı ile suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan, aile içi olumsuzluklara maruz kalan çocuklarımızın travmalarını atlatmalarında veya en aza indirgenmesinde önemli bir adım olacaktır. Çocuklarımızın yaşam becerileri kazanmaları, topluma odaklı olmaları, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak gelişmeleri hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Anka Eğitim koordinatörü Mesut Polat da Anka Temel Personel Eğitimi hakkında bilgi verdi. Anka Çocuk Destek Programı 2014 yılı Aralık ayında uygulanmaya başlandığını kaydeden Polat, “Bu eğitimlerle çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan personelin hizmet kalitesinin arttırılması ve sahada çalışan arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.