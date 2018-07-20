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İngiltere, çocukları ajan olarak kullanıyor

İngiliz polisinin, çocukları çete operasyonları ve terörle mücadele gibi önemli konularda ajan olarak kullandığı ortaya çıktı.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:10
İngiltere, çocukları ajan olarak kullanıyor

İngiltere'de polisin, çocukları çetelere ve terör örgütlerine yönelik gizli operasyonlarında ajan olarak kullandığı belirlendi.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasının yayımladığı rapor, polisin çocukları çetelere ve terör örgütlerine karşı yürütülen gizli operasyonlarda ajan olarak kullandığını gösteriyor.

Uygulama, İçişleri Bakanlığının Gizli İnsani İstihbarat Kaynağı (CHIS) olarak adlandırılan 16 yaşından küçük çocukları ajan olarak kullanma süresinin 1 aydan 4 aya yükseltilmesi talebiyle gün yüzüne çıktı.

Raporu hazırlayan Tali Yasama Denetim Komisyonu Başkanı Lord David Trefgame, CHIS uygulamasını eleştirerek, “Bir genci uzun süre gizli bir operasyonda kullanmanın zihni ve fiziki sağlığını riske sokmasından kaygı duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN SAVUNMA 

Raporda İngiliz polisinin kaç gizli operasyonda kaç çocuğu kullandığına ilişkin bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu sayının “çok az” olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, çocukların özellikle çeteler konusunda “eşsiz” bir bilgi edinme aracı olduğu savunularak “Gençlerin, terör, çete, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi ciddi suçlarda hem fail hem de kurban olarak giderek artan şekilde yer aldığı göz önünde tutulduğunda CHIS olarak kullanılabilecekleri yelpaze de genişliyor.” ifadeleri yer aldı.

İngiliz basınında görüşüne yer verilen uzmanlar, polisin çete üyesi çocukları yakaladıktan sonra aynı örgüte ajan olarak yerleştirdiğini belirterek, bu durumun farkında olan ele başlarının, ajan olduğu şüphesiyle çete üyelerine daha fazla şiddet uygulayabileceğine işaret etti.

Güvenlik politikaları alanında çalışan insan hakları örgütü Hak İzleme’den (Rights Watch) yapılan açıklamada da uygulama eleştirildi ve çocukların “polisliğin en karanlık köşelerinde piyon yapıldığı” değerlendirmesinde bulunuldu. İngiliz hükümetinin çocuk ajan uygulamasıyla insan hakları alanındaki yükümlülüğünü çiğnediğini belirten örgüt, devletin çocukları suçtan kurtarmak yerine suça daha derinlemesine batırdığını ileri sürdü.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:10
  1. İngiltere
  2. İngiliz polisi
  3. çocuk ajanlar

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