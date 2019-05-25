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Çocuklardan "Keşfedilmemiş Renkler" sergisi

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı bir beldede eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimlerle sergi açıldı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:42
Çocuklardan "Keşfedilmemiş Renkler" sergisi

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı bir beldede eğitim gören öğrencilerin hazırladığı resimlerle sergi açıldı.


Elazığ’ın en uzak beldesi olan Üçocak ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin desteğiyle , ‘Keşfedilmemiş Renkler’ temalı resim çalışması yaptı. Okul açıldığı günden itibaren çalışan öğrenciler, hem güzel vakit geçirmeyi, hemde resim yapmayı öğrendi. Öğrencilerin hazırladığı resimlerle kentmerkezinde bir merkezde sergi açılışı yapıldı. 40 öğrencinin yaptığı 54 resim,sergiyi gezenler tarafından beğeniyle takip edildi.Öğrenciler tarafından ‘Karakalem’ ve ‘Baskı’ tekniği ile hazırlanan serginin iki gün boyunca açık kalacağı bildirildi.



1 yıl boyunca yapılmış çalışmalar sergilendi


Sergi ve çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Üçocak Ortaokul Görsel Sanatlar Öğretmeni Rağda Ekin, “Bugün burada Arıcak ilçemizin en ücra beldesi olan Üçocak Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, ‘Keşfedilmemiş Renkler’ temalı resim sergisinin açılışın yaptık. Bu sergide toplam 40 öğrencimizin katılımıyla 54 tane eser sergileniyor. Sergimizin ana teması belirlememizin sebebi vizyon 2023 yılında görsel sanatlar, sosyal sportif faaliyetlerin öğrencilerin hayata hazırlanmasındabüyük rol oynadığıdır.Ders ve kurs kapsamında bir yıl boyunca yapılmış çalışmalardır. Genel olarak kara kalem ve baskı tekniği kullanarak eserleri oluşturduk” dedi.



"Yeteneğimizi ortaya çıkarmaya çalıştık"


Öğrencilerinden Gülsüm Bayet ise, “ ‘Keşfedilmemiş Renkler’ sergisi kapsamında burada bulunuyoruz. Burada yeteneğimizi ön plana çıkarmaya çalıştık. Öğretmenimizin de fazlasıyla bizlere yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.


Sergi Açılışına, Vali YardımcılarındanUhut Emre Koyuncu ile Mehmet Fevzi Dönmez, Arıcak Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Eğitim Bir SenElazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, STK temsilcileri, öğretmenler,öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:42
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