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Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

Düzce Anadolu Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kontrol edilen araçlarda çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi

31 Mayıs 2019 Cuma 18:54
Çocuklardan ebeveynlerine trafik notu

DÜZCE (AA) - Düzce'de, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" veren trafik polisleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemeleri istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda denetim yaptı.

Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Sürücüler, özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konusunda uyarıldı.

- Çocuklardan velilere not

Bu arada durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" veren polis ekipleri, onlardan ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.

Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.

Başpolis Kemal Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil yolculuklarının uzun ve yorucu olduğuna işaret etti.

Bayram tatilinin başlaması nedeniyle trafikte çeşitli önlemlerin alındığını dile getiren Acar, "Bu sene çocuklara karne veriyoruz. Çocuklarının babalarını kural hatası yaptığında uyarması... Bu şekilde yolda her birey trafik kuralları dahilinde seyahat ediyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:54
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