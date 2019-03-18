Çocuklardan büyük ders

Yalova’da ilkokul öğrencileri, düğünlerde “Hey Onbeşli” adlı şarkının oyun havası gibi çalınmasını ilginç bir yöntemle protesto etti.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla Yalova’da bulunan 75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törende öğrenciler Çanakkale savaşı ve zaferin ne şartlarda kazanıldığını anlatan bir de tiyatro oyunu sahnelediler. Ancak oyunda bir mesaj gizliydi. Bunu ise sadece oyunu hazırlayan öğrenciler, oyunu izleyen bir grup öğrenci ve öğretmen dışında ne veliler ne de diğer öğretmenler bilmiyordu. Oyunun başlamasından sonra herkes öğrencileri izlemeye başladı. Ancak oyunun bir yerinde yerde yatan ve şehitleri canlandıran öğrenciler oyun havası formunda çalmaya başlayan, “Hey Onbeşli” parçası ile ayağa kalkıp oynamaya başladı. Bu duruma izleyenler arasındaki öğrenciler iste tepki göstermeye başlayınca olaydan habersiz olan veliler ve öğretmenler şaşkına döndü. Ardından sahnede ki öğrenci, “Evet garipsediniz değil mi? Çanakkale savaşını anma töreninde göbek atan öğrenciler. Biz de garipsiyoruz. Zaten maksadımız birçoğumuzun düştüğü bu yanlışı düzeltmek. Düğün derneklerimizde sıkça çalınan ve göbek atılan bu ezgi Çanakkale savaşında, okulunu, sırasını, kalemini bırakıp cepheye giden ve birçoğu ölen 15 yaşındaki çocuklar için yakılmış bir ağıttır” dedi.

Bu konuşmanın sonrasında ise öğrenciler hep birlikte hazır ola geçerek şarkının orijinalini çaldılar.