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Pofuduk poğaça nasıl yapılır?

Çayın yanından severek yiyebileceğiniz yumuşacık ve lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38
Pofuduk poğaça nasıl yapılır?

MALZEMELER:

150 gram tereyağı

3/4 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

1/2 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant maya

3 - 3,5 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 yemek kaşığı susam

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI:

İlk önce tereyağını bir kabın içinde eritin ve soğutun.

Soğumasının ardından geniş bir kabın içine ılık süt, yumurta, maya ve suyu ekleyin. Son olarak içlerine tereyağını ve ununu koyarak yoğurmaya başlayın.

Oluşan hamuru farklı bir kabın içine koyarak üzerine streç film sarın ve mayalanmasını bekleyin.

Mayalanan hamurdan parçalar kopararak elinizle şekil verin.

Poğaçaların üstlerine yumurtaları sürün ve susam ilave ederek 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38
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