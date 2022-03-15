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Korona Virüs Çocuklarda korana belirtileri | Çocuklarda baş ağrısı korona belirtisi olabilir mi?
Korona Virüs

Çocuklarda korana belirtileri | Çocuklarda baş ağrısı korona belirtisi olabilir mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken özellikle ebeveynler çocuklarda ne gibi belirtilerin olabileceğini araştırıyor. Peki, çocuklarda baş ağrısı korona belirtisi mi? Çocuklarda halsizlik korona belirtisi olabilir mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 15:10:00 -
Çocuklarda korana belirtileri | Çocuklarda baş ağrısı korona belirtisi olabilir mi?

Ülkemizde ilk korona vakası 10 Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından iki yıl geçti. Son olarak ülkemizde yaygın varyant haline gelen omicronun hasta etme gücünün düştüğü ifade ediliyor. Omicron varyantıyla birlikte aileler çocuklarda nasıl belirtilerin korona olabileceğini araştırmaya başladı.  

Çocuklarda korana belirtileri | Çocuklarda baş ağrısı korona belirtisi olabilir mi?

Koronavirüs salgınında belirtiler omicron varyantıyla birlikte farklılık göstermeye başladı. Son zamanlarda çocuklarda baş ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, hapşırma belirtileri gözlendiği b-uzmanlarca belirtiliyor. Uzmanlar çocuklarda özellikle burunda doluluk ve baş ağrısı olması halinde mutlaka bir hakime başvurulması gerektiğini ifade ediyor.

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