Çocuklarda gözlenen karın ağrısının en sık karşılaşılan nedenleri arasında; mide bağırsak enfeksiyonları, kronik kabızlık, parazitler yer almaktadır. Çocukların karın ağrısı şeklinde tanımladığı şikayetler; böbrekler, mesane ya da idrar yolu ile ilgili problemlerden de kaynaklanabilmektedir.

Çocuklarda karın ağrısı ne iyi gelir?



Çocukların karın ağrılarına iyi gelen ilk şey zencefil çayı olmaktadır. Kramp ve sancıları azaltmaktadır. Üşütme kaynaklı ise o zaman ayakların sıcak tutulması gerekmektedir. Ballı su ise özellikle kabızlık sebebi ile olan ağrıların geçmesinde etkili olmaktadır.

Çocuklarda karın ağrısı neden olur?

Kış aylarında yayın olan bu virüs, cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıkları taklit edebilir. Doktor desteği gerekir.

Şiddetli kusmalarla birlikte, aşırı ishal varlığı dramatik olsa da, teşhis ve tedavide pediatri doktoru yer alır.

Daha çok sol alt karın bölgesinde ağrı yapar. Ağrının yer değiştirmesi anne baba için uyarıcı belirti olmalıdır.

Sünnet olmamış erkeklerin yanısıra kızlarda da idrar yapma ile birlikte şiddetli ağrı olur. Apandisit gibi bazı cerrahi hastalıklarda, hastalığın yeri mesaneye yakın ise, bu acil cerrahi hastalık, basit mesane iltihabını andırabilir..

Bağırsak düğümlenmesi: Şikayetlerin ve hastalığın başlama saati neredeyse kesindir. Keyifli bir şekilde uyuyan bebeğin aniden uyanıp, ağlaması, arada uykuya dalabilmesi, tekrar ağrının başması belirgin özelliklerindendir. Teşhis ve tedavinin gecikmesi, ağır sonuçlar doğurur.

Kronik karın ağrısı nedir?

Ağrının yayılımı veya karakter değiştirmesi de hastalığın tanısı hakkında fikir verebilir. Örneğin göbek çevresinde ani başlayan değişken şiddetli bir ağrının sağ alt kadrana geçmesi akut apandisiti düşündürebilir. Kronik karın ağrıları ise genellikle 6 aydan daha uzun süre hissedilen karın ağrılarıdır.