0553 313 94 23

Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat

Doç.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:36
Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı, ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet varsa sebebi geniz eti olabilir. Çocuklarda uykuda solunum problemine bağlı bu belirtiler çok fazla görülüyor, ancak geniz eti akla gelmediği için tedavide gecikmeler yaşanıyor. Temel olarak iki yolla problem oluşturur. Birincisi; çok büyüdüğünde mekanik olarak genizi kapatır ve tıkayıcı uyku apnesi denilen uykuda solunumun duraklamasına kadar varan ciddi problemler oluşturur. İkinci olarak; tıkayıcı özelliğinden bağımsız olmak üzere geniz eti mikroplarla istila edildiğinde mikropların büyümesine ortam hazırlar. Bu durum, geniz etinin yerleştiği bölüm tam bir kavşak olduğundan, üst ve alt solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olur. Problemin uzun sürmesi sonucu çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağızın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklükle karakterize “adenoid yüz” denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Bu çocuklar anneden babadan çok bir birlerine benzer, bu hastaların yüz görünümü çok tipiktir, kapıdan girerken tanımak mümkündür” dedi.


Geniz eti olan çocuklarda; tıkayıcı uyku apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve konuşma bozukluğu, tat ve koku almada azalma, orta kulakta sıvı toplanması, işitmede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, akciğer iltihabı gibi problemlerle karşılaşıldığını ifade eden Dr. Yıldırım, “KBB uzmanlarının sahip olduğu endoskop ile ağız içerisinden veya Fleksibil Endoskop ile burun içerisinden kolayca saptanabilir. Muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda Lateral Nazofarenks grafisi ile de saptanabilir. Aktif enfeksiyon varlığında ilaç tedavisi ile tedavi ettikten sonra mutlaka endoskop ile tekrar kontrol edilmelidir. Büyük olanlar için kortizonlu burun damlaları denenebilir veya günübirlik ameliyat ile tedavi edilebilir” açıklamalarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    1. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    2. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    5. Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    6. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    7. Kesin aday listesi - ÇORUM
    8. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    9. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    10. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    11. Van’da yarın okullar tatil mi?
    12. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    13. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    14. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    15. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    16. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    17. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    18. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    19. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    20. Osmaneli’nde SKM açılışı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın