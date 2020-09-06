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Korona Virüs Çocuklarda bu şikayetlere dikkat: Koronavirüs belirtileri olabilir
Korona Virüs

Çocuklarda bu şikayetlere dikkat: Koronavirüs belirtileri olabilir

Kuzey İrlanda Queen's Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, çocuklarda karın ağrısı, ishal ve kusma gibi şikayetlerin koronavirüs belirtisi olabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 04:41:00 -
Çocuklarda bu şikayetlere dikkat: Koronavirüs belirtileri olabilir

Kuzey İrlanda Queen's Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, çocuklar üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu çocuklarda karın ağrısı, ishal ve kusma gibi şikayetlerin koronavirüs belirtisi olabileceğini açıkladı.

Çalışma kapsamında, son dönemlerde koronavirüs kapıp kapmadıklarını tespit etmek üzere 992 çocuğa kan testi yapıldı. İncelemeler sonucu, 992 çocuğun 68'inde koronavirüse karşı antikor bulundu.

Testi pozitif çıkan bu 68 çocuktan 21'inde ateş belirtisi; 13'ünde ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler gözlemlendi. 6 çocukta ise koku ve tat duyusu kaybı yaşandığı ortaya çıktı.

"Virüsü kapan birçok çocuğun ağır hastalanmadığını biliyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Dr. Tom Waterfield, "Virüsü kapan birçok çocuğun ağır hastalanmadığını biliyoruz, ama çocukların virüsü ne kadar yaydığına dair hala pek fikrimiz yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu şikayetlerin koronavirüs belirtilerine eklenebileceğini belirten Dr. Waterfield, "İshal ve kusma bazı çocuklarda semptom olarak ortaya çıkıyor, bilinen semptomlar listesine bunu da eklemeyi düşünmeye değer" dedi.

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