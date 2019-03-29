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Çocuklarda ayakkabı seçimi nasıl olmalı?

Aynı ayakkabıyı üst üste giymek ayak sağılığını tehdit ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, okul çağındaki çocukların aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemesi gerektiğini belirtti. Peki çocuklarda ayakkabı seçimi nasıl olmalı?

29 Mart 2019 Cuma 21:48
Çocuklarda ayakkabı seçimi nasıl olmalı?

Aynı ayakkabıyı üst üste giymek ayak sağılığını tehdit ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, okul çağındaki çocukların aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemesi gerektiğini belirtti. Peki çocuklarda ayakkabı seçimi nasıl olmalı?

Öğrencilerin çok uzun saatlerini aynı ayakkabıyle geçirdiklerini ve üst üste aynı ayakkabıyı giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Muğrabi şunları söyledi: "Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının üst üste giyilmesi doğru değil. Üst üste ayakkabı giyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder. Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açar."

Topuk destekli ayakkabı seçilmeli

Çocuğunu giydiği ayakkabının yerle birebir temas etmemesi gerektiğini, topuk desteğinin şart olduğunu söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Klasik olarak 5 santim veya 2,5 cm topuk olması gerekir. Bu yükseklik içinde bir desteğin de olması şart. Desteğin yuvarlak ve geniş olması ideal. İç destek çocuğun sağa sola dönmesini engellemek için, ayağının altındaki topuk yüksekliği yaylanmayı sağlamak için gerekli. Ön taraftaki genişlikte ayak parmaklarının şekilsel probleme yol açmayacak biçimde olmalı" dedi.

Ayakkabının 2 günlük bir rotasyonla dönmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Muğrabi, "Ayakkabı sayısına göre gün aşırı da olabilir. Bir gün birini diğer günü öbürünü giymek gerekiyor. Yine eğer mümkünse bir spor ayakkabı olması çok önemli. Çocuklar sabahtan öğlene kadar ya da akşama kadar aynı ayakkabıyla olduğu için çocuk eve geldiğinde muhakkak ayakkabıyı çıkartıp dışarı çıkmalı. Mümkünse o an duş alması çok önemli. Çocuğun ayağı havalandırması gerekli. Ayakkabının da havalandırmak üzere dışarda tutulması çok gerekir" dedi.

Ayakkabıyı almadan önce deneyin

Ayakkabı satın alırken çocuğun mutlaka denemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Çocuğun her iki ayağı aynı eşitlikte olmayabilir. Aynı beden giymeyebilir. Her iki ayağın ayakkabıyı denenmesi gerekir. Ayakkabıların tek tek denenip hangi basma noktasında sıkıntı olup olmadığı görülmeli. Ayakkabı alındığında ayakkabının önünde yaklaşık bir parmak boşluğun olmasına muhakkak dikkat edilmeli" dedi.

Yanlış ayakkabı nelere sebep olur?

Yanlış ayakkabının çocukların ayağında basma kusuru varsa bunun devam etmesine neden olacağını belirten Op. Dr. Muğrabi sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyden önce desteksiz bir ayakkabı alındığında çocuğun ayağında basma kusuru varsa bu basma kusurunu desteklemediği için ayakkabı çocuğu kontrol etmeyecek ve çocuk içe veya dışa basmaya devam edecektir. Bu arada büyüme döneminde çocuklarda büyüme kıkırdaklarında ağrılar olur. En sık rastlanan şey topuk ağrısıdır. Çocuk eğer topuk desteği yetersiz bir ayakkabı giyecek olursa özellikle 8 ila 18 yaş arası çocuklarda topuk ağrısı şikâyeti ortaya çıkar. Bu kötü ayakkabı kullanımından dolayıdır. Yine aynı şekilde on taraftaki boşluk eğer yeteri kadar bırakılmayacak kadar olursa çocuklarda tırnak şekil bozuklukları ve tırnak batması ya da enfeksiyonları oluşur."

"ÇOCUKLAR EN ÇOK TOPUK AĞRISI ÇEKİYOR"

Ayakla ilgili okul çağ dönemindeki çocuklarda en sık görülen rahatsızlığın topuk ağrısı olduğunu söyleyen Op. Dr. Muğrabi, "Büyüme kıkırdakları açık çocuklar sürekli hareket halindeler. Yük sürekli topuklarına biniyor. Eğer iyi bir destekli ayakkabı kullanılmazsa topuk ağrısı en sık rastlanan problem haline dönüşüyor. Ayakların topuk desteği düzenlendiği anda ağrı ortadan kalkıyor. İkinci en sık görünen problem aile farkında değilse düztabanlık. Çocuğun ayağında yüksek kavis varsa uygun ayakkabı alınmadıysa çocuklarda iç ve dışa basma ve buna bağlı gelişen bacak şekil bozukları ortaya çıkması da muhtemel. Çocukların özellikle ayakkabı almadan önce bir ortopedik muayeneden geçmesi ayak yapısının ne olduğunun öğrenilmesi ve ona göre tercih edilmesi artık rutin haline gelmesi gerekir. En önemli tavsiyem okul dönemine başlamadan önce çocukların ortopedik bir muayeneden geçmesi" dedi.

Ayakkabı seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Op. Dr. Selim Muğrabi, çocuklarda ayakkabı kullanımı ile ilgili olarak yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

- Çocuk spor yaparken giydiğini mümkün olmadıkça günlük hayatta giymemeli.

- Spor da giyilen ayakkabılarda, esnemeler daha fazla olacağı için spor ayakkabılarının günlük hayatta giyildiğinde basma kusurları çok daha belirgin hale gelecektir.

- Dışarda giyilen ayakkabılar, genellikle spor ayakkabılarına göre daha sert oldukları için ayakta çarpma alanları oluşması gibi problemleri çıkarır.

- Yapılan spora göre ayakkabı seçilmeli.

- Zıplamalı sporda voleybol ve basketbolda kalın ve yumuşak tabanlı ayakkabılar, tenis ve koşmalı sporda atletizmde stabilize eden ayakkabılar dediğimiz topuğun etrafı sert malzeme yapılmış olan ayakkabıların kullanılması çok önemli.

- Çocuklar çok hızlı büyüdüğü için ayakkabılarını tercih ederken ilk başta ayakkabılar o parmak boşluğu nedeniyle çok boşmuş genişmiş gibi gelse de 6 - 7 ay içersin de ayak çok hızlı büyüyüp bir ayakkabı değişimi ihtiyacı olabilir. Bunun atlanmaması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:48
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