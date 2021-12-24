Çocuklarda ağrısı nedeni nedir, nasıl engellenir?

Çocukluk çağında mide problemleri sıklıkla rastlanan bir durumdur. Fazla miktarda abur cubur tüketimi, yağlı ve baharatlı besinlerin sık tüketilmesi gibi yanlış beslenme alışkanlıklarının mide problemlerine yol açabileceği gibi reflü, apandisit, mide virüsü, kabızlık, ishal gibi durumlar da mide problemlerine yol açabilir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Mide ile yemek borusu arasındaki bir bariyer olan alt özofagus sfinkterinin gevşemesi sonucu mide asidinin yemek borusuna kaçarak alt göğüs bölgesinde ağrılı yanma hissi oluşturması ile karakterize gastroözofageal reflü çocukluk çağında da sıklıkla görülebilir.

Çocuğunuzda üst göğüste ağrı veya yanma, yutarken ağrı veya rahatsızlık, sık sık öksürük, hırıltı veya ses kısıklığı, aşırı geğirme, sık mide bulantısı, boğazda mide asidi tadı, yiyeceklerin boğazına takıldığını hissetmek, uzanırken ağrının artması gibi semptomlar reflünün bir işareti olabilir.

Yüksek yağlı ve baharatlı yiyecekler, tuzlu yiyecekler, nane, çikolata, kahve, narenciye suları, soğan, domates, kahve, gazlı içecekler şikayetleri artırır. Yavaş yemek, sıkı giysiler giymemek, yemekten sonra ağır egzersizler yapmamak, yemekten hemen sonra yatmamak, yüksek yastık kullanmak, sağ tarafa yatmak semptomları hafifletir. Karın ağrısının nedeni ishal veya kabızlık olabilir.

İshal ve kabızlık karın ağrılarını tetikleyebilir. Hafif ishal ve kabızlık durumlarında evde tedavi etkili olabilir. İshal durumunda bol su içilmeli; sindirimi güç olduğu için çiğ meyve-sebze, posa içeriği yüksek olduğu için kepekli tahıllar ve ozmotik yükü artırdığı için meyve suları ve şekerli besinler tüketilmemeli; yağlı besinlerden ve kızartmalardan kaçınılmalıdır ve havuç, patates, pirinç ve muz gibi besinler dışkı kıvamını artırarak ishali hafifletebileceği için beslenmeye eklenmelidir.

Kabızlık durumunda ise bol su içilmeli; kuru erik, kuru incir, kuru kayısı, kabak, armut, üzüm gibi bağırsak hareketlerini artıracak besinler beslenmeyi eklenmeli ve muz, beyaz ekmek, patates, pişmiş havuç, gibi kabızlık problemini artıracak besinler beslenmeden çıkartılmalıdır. Prebiyotik ve probiyotiklerden destek alın.

Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası sindirim sistemini rahatlatır, mide problemlerinin önüne geçebilir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyası için gibi kefir, probiyotik takviyeli yoğurt gibi probiyotik gıdalar ve yer elması, kurubaklagiller, soğan, sarımsak, yulaf ezmesi gibi prebiyotik gıdalar düzenli olarak tüketilmelidir. Karın ağrısını görmezden gelmeyin.

Çocuklarda karın ağrıları yeni yiyecekler denendiğinde veya aşırı abur cubur tüketildiğinde gelişebileceği gibi apandisit ve mide virüsü gibi tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklara bağlı olarak da gelişebilir. Özellikle ağrı sağ alt taraftaysa, kusma-ishal veya dokunulduğunda mide hassasiyeti varsa altta yatan problem araştırılmalıdır.

Karın ağrısına hangi doktor bakar?

Karın ağrısı olan kişilerin öncelikle aile hekimine muayene olması gerektiğini ifade eden Özakay, "Eğer karın ağrısı sebebiyle bir uzmana muayene olmak gerekirse çocuklar için çocuk hastalıkları uzmanına, yetişkinler için de genel cerrahi uzmanına muayene olmak gerekir.

Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?

Uygulayabileceğiniz iyi bir seçenek sıcak bir banyo yaptırmak ya da onu sakinleştirdiği için emziğini vermektir. Bebeğin etrafındaki hareketi kısıtlayın ve odadaki ışığı azaltın. Bebeğin karnının üzerine sıcak su şişesi koyun ve nazikçe karnı üzerinde gezdirin.