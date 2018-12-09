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Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri, çocukları trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi

09 Aralık 2018 Pazar 15:57
Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte polis ve jandarma ekipleri, çocuklara trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca imzalanan "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında, İzmit'teki bir alışveriş merkezinde çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi programı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, trafik ışıkları ile yolun karşısına nasıl geçileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte simülasyon aracına binen çocuklar, takla atan araçta kaza anında yaşanabilecekleri tecrübe etti.

Ayrıca, alkolün etkisini göstermek amacıyla katılımcılara 235 promil alkollü hissi veren özel gözlükle penaltı atışı yaptırıldı. Gözlüğü takarak atış yapanlar, topa vurmakta zorluk çekti.

Ekipler, eğitim sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kimlik kartı ile dergi ve kitap hediye etti.

- "Etkinlik çocuklar için faydalı"

Çocuklarıyla etkinliği izleyen İsmail Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının trafik kurallarına uyma konusunda hassas olmasına önem verdiğini söyledi.

Çocukların kemerlerini takmadan hiçbir zaman arabasını çalıştırmadığını belirten Kaçmaz, artık kendisinin uyarmasına gerek kalmadan çocuklarının kemerlerini taktıklarını belirtti.

Kaçmaz, etkinliğin çocuklar için çok faydalı bulduğunu vurgulayarak, trafik kurallarının polisler ve jandarma tarafından anlatılmasının, çocukların üzerinde daha etkili olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:57
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